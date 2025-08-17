Rumbo a WWE, Aigle Blanc y Mike D Vecchio se despidieron de wXw

Como llevábamos ya algunos años apuntando en SUPERLUCHAS, la firma de Aigle Blanc y Mike D Vecchio con una gran empresa era cuestión de tiempo. Y según se desveló el pasado mayo, estos gladiadores ya sellaron su rúbrica con WWE e iniciarían su andadura en septiembre.

Así que Blanc y Vecchio están conjuntando este verano sus respectivas giras de despedida del circuito «indie». Si la semana pasada vimos al segundo disputar su presumible último combate en GWF, ayer los dos hicieron lo propio bajo los focos de wXw en el mismo encuentro, durante Shortcut To The Top, celebrado desde la Turbinenhalle 1 de Oberhausen (Alemania).

Aunque wXw lo promocionara casi por encima de cualquier otro punto del cartel, Blanc y Vecchio no ocuparon el «main event», pues este estuvo reservado para la lucha que dio nombre a la cita. Aun así, fueron justo antes cual coestelar, donde el equipo de Vecchio, completado por Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) se impuso al de Blanc, completado por The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier), luego de que «The Belgian War Machine» pusiera de espaldas planas a Schreier.

La emoción ya se hizo patente desde el minuto uno, con un Blanc que tuvo que contenerse las lágrimas en su entrada, y alcanzó su clímax en las postrimerías. Por supuesto, wXw reservó unos minutos para que Vecchio y Blanc tomaran el micro y concedieran unas palabras, considerándose ambos «almas gemelas luchísticas». Seguramente, no tarden demasiado en volver a encontrarse sobre los rings de WWE.

► Resultados Shortcut To The Top

Seguidamente, todo lo que dio de sí wXw Shortcut To The Top 2025.

[Pre-show]

CAMPEONATO SHOTGUN WXW: Hektor Invictus (c) derrotó a Axel Tischer para retener el título.

[Show principal]

CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW: 1 Called Manders (c) derrotó a Ahura para retener el título .

. Bobby Gunns derrotó a Kidd Bandit .

. CAMPEONATO EUROPEO WXW: Marius Al-Ani (c) derrotó a LJ Cleary para retener el título .

. Mike D Vecchio y Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) derrotaron a Aigle Blanc y The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier).

Dennis “Cash” Dullnig anunció su retiro, pero fue una estratagema para atacar a Hektor Invictus, su otrora compañero de equipo.

SHORTCUT TO THE TOP 2025: Peter Tihanyi derrotó a 29 luchadores más y obtuvo así una oportunidad por el Campeonato Mundial Unificado wXw. Tihanyi disputó su primer combate desde que causara baja el pasado febrero por lesión. Nick Schreier fue el último eliminado.

Wahnsinn! 🙌

672 Fans live in der Turbinenhalle Oberhausen bei #wXwSTTT 2025 – unserem größten Oberhausen-Event seit 2019 außerhalb von #wXw16Carat Gold – und unzählige weitere, die unseren Livestream auf #wXwNOW und @Triller_TV + weltweit mitverfolgt haben!



Danke an euch alle!… pic.twitter.com/fRTjC8TZM7 — wXw Germany (@wXwGermany) August 17, 2025