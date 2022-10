“Hablé con Hunter un poco antes y me dijo: ‘¿Cómo te sientes acerca de ser ruda?’. Yo estaba como: ‘Honestamente, es divertido, me gusta. Siento que tal vez estoy más naturalmente inclinada a ser técnica, a la gente le gusto más como un babyface. Claramente, estoy haciendo mi trabajo si no les gusto’. Estoy genial, muchachos. Estoy genial [risas]. Él dice: ‘Siento que estamos nadando contra la corriente manteniéndote como ruda’. ‘Si estoy de acuerdo’. Luego me presentaron el plan creativo y dije: ‘Eso suena increíble, diablos, sí, pop, pop, pop’. Así contaba Becky Lynch el mes pasado la visión de Triple H sobre ella como ruda. Más recientemente, en la NYC Advertising Week, la luchadora irlandesa revelaba si prefiere ser ruda o ser técnica.

► Becky Lynch prefiere ser ruda

“Creo que la naturaleza humana es que, por lo general, no queremos que la gente nos guste y ciertamente ahora esa es la naturaleza de Twitter. Entonces tienes tanta libertad que puedes hacer cualquier cosa, puedes divertirte. Si a la gente no le gustas es como: ‘bueno, estoy haciendo bien mi trabajo’. Si le gustas a la gente, bueno, eres tan entretenida, ¿cómo es posible que no le gustes a la gente? Es mucho más fácil, es mucho más divertido en ese aspecto.

«Siendo técnica, me siento natural. Creo, honestamente, que no soy la mejor atleta del mundo y creo que mi historia de perseverancia ha conectado con mucha gente. Los fanáticos pueden respaldar a esa underdog que constantemente tiene que superarse.

«Pero luego, cuando se trata de negocios y la lucha libre en general, especialmente la lucha libre de mujeres, siento que puedo ser de ayuda siendo ruda, ¿verdad? Porque cuando eres una babyface, todo se trata de ti. Se trata de lo bien que te ves. Es: ‘¿cómo hacemos que la audiencia te quiera más?’.

«Y cuando eres ruda, todo se trata de cómo haces que se vea la babyface. ¿Cómo puedes hacer que la gente invierta y quiera ver a esta tipa ganar? Siento que he obtenido suficiente equidad con la audiencia que puedo ayudar a una babyface. Y luego, como un todo, eso solo ayudar a la lucha libre femenina. Cuando las personas obtienen más capital y obtienen más exposición, creo que eso impulsa el negocio».

Lejos de esta cuestión, en una reciente publicación en redes sociales, Becky Lynch festejaba 20 años de carrera: