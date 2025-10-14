Los luchadores de AEW y pareja romántica Ruby Soho y Angelo Parker comienzan una aventura empresarial fuera de la lucha libre profesional. Esto mientras ambos se encuentran desaparecidos en estos momentos tanto de la compañía como del negocio, al menos en lo referente a aparecer en los shows.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angelo Parker (@theangeloparker)

► Ruby Soho y Angelo Parker abren un café con juegos

Se hacen eco de la noticia en abc57, incluyendo un video con una entrevista a Soho y Parker en la que los dos -que también son padres de una niña explican este nuevo camino que están tomando.

MISHAWAKA, Indiana — Los luchadores de AEW Ruby SoHo y “Cool Hand” Angelo Parker forman parte de un grupo de propietarios que está ultimando los detalles de su café temático de juegos de mesa, “Victory Roll”, antes de su apertura el jueves.

El dúo, marido y mujer, conocido fuera del ring como Dori y Jeff Parker, se encuentra actualmente en licencia de maternidad/paternidad, y están aprovechando su tiempo libre para ayudar a poner a Victory Roll en el mapa junto a amigos y socios comerciales de larga data.

Dori, originaria de Edwardsburg y luchadora profesional durante los últimos 15 años, tiene profundas raíces en la zona y quería crear un espacio único en Michiana que pudiera ser disfrutado por todas las edades.

Victory Roll contará con cientos de juegos de mesa y RPG disponibles para jugar, junto con una oferta de comidas únicas y cafés especiales.

También contará con una sala para niños y un espacio estilo “dungeon” para los fanáticos de los RPG de larga duración.

El café tiene un fuerte enfoque en construir su negocio a través de recursos locales, con dulces provistos por una panadería local y su logotipo creado por un tatuador de la zona.

Victory Roll realizará su gran inauguración el jueves 16 de octubre a mediodía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ruby Soho (@realrubysoho)