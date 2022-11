Ruby Soho, anunciada para lucha fuera de AEW

Desconocemos si AEW tenía intenciones de pisar el acelerador con Ruby Soho de cara a finales de año, con Full Gear dentro de nueve días. Porque, la exintegrante de Riott Squad sufrió una rotura de nariz durante su combate de duplas de All Out 2022 junto a Ortiz, enfrentando a Tay Melo y Sammy Guevara, por el que tuvo que someterse a cirugía.

Afortunadamente, dicha intervención fue bien, aunque parece que su vuelta a los rings deberá esperar, según su más reciente tuit al respecto, publicado el pasado mes.

Finally! After a month since breaking my nose at All Out. The countdown begins until I can breathe again, can’t you see my excitement?! 😂 https://t.co/AffnyQPonx

«¡Por fin! Un mes después de romperme mi nariz en All Out. La cuenta atrás empieza hasta que pueda respirar otra vez, ¿no veis mi entusiasmo?»

► Ruby Soho no se perderá otra cita de 1PW

Todo ha quedado en pausa ahora mismo respecto al devenir de Soho dentro de AEW, pero extramuros de la casa Élite, la gladiadora ha sido anunciada para el siguiente show de One Pro Wrestling.

At ALL OR NOTHING, the 1PW Women's Champion will be crowned in a Gauntlet for the Gold match. <br/><br/>On February 18th, Ruby Soho, Martina & Lizzy Evo will battle it out with the winner securing the final spot in the gauntlet and the loser entering first.<br/><br/>🎟️ https://t.co/4INM4Nvu73

«En ALL OR NOTHING, la Campeona 1PW será coronada en un combate Gauntlet for the Gold. «El 18 de febrero, Ruby Soho, Martina y Lizzy Evo batallarán, con la ganadora asegurándose el hueco final en el gauntlet y la perdedora entrando la primera».

Soho se perdió el anterior evento de 1PW, A New Twist of Fate, celebrado el 1 de octubre, cuyos resultados ya recogimos en SUPERLUCHAS (velada muy recomendable que puede verse vía FITE TV).