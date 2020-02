Hace unas horas Liv Morgan y Lana tuvieron una nueva oportunidad de batirse el cobre en el encordado y el resultado volvió a ser una rápida victoria para la primera. Esta trama parece no tener ningún sentido ahora mismo, sobre todo cuando Rusev está ausente y Bobby Lashley intentando conseguir una oportunidad por el Campeonato WWE. Y tiene todavía menos cuando aparece en escena Ruby Riott para atacar a su ex mejor amiga, con permiso de Sarah Logan. Y menos todavía cuando después del ataque Lana se desquita de su derrota.

¿Qué está pasando con estas luchadoras? Esa es una buena pregunta. ¿Va a iniciar una rivalidad Morgan-Riott? Parece que sí. Pero, entonces, ¿qué va a seguir para la «Encantadora»? Lo iremos sabiendo en las próximas semanas. Lo mejor que podemos sacar de todo esto es que quien liderara The Riott Squad ha vuelto a la acción después de más de ocho meses fuera lidiando con una lesión.

► Ruby Riott retorna a WWE traicionando

Veamos cómo fue el regreso de la luchadora a WWE:

Pero vayamos también un poco más allá.

No tanto como querríamos dado que queremos saber por qué Riott atacó a Morgan. Pero de momento prefiere no decir nada. ¿Qué motivo puede haber? Porque eran como hermanas y la rubia no ha dicho ni hecho nada que pudiera molestarla. Además, enfrentarla no va a suponer un impulso en la carrera de la ruda. Tendría más sentido que hubiera vuelto para atacar a Becky Lynch si ese era su objetivo.

Por ahora, ninguna de las dos ha hecho ninguna declaración al respecto. Pero suponemos que sí lo harán en las próximas horas, en los próximos días, que no esperarán hasta el lunes que viene. Tampoco lo ha hecho Lana, más allá de retuitear esta publicación:

Mientras esperamos a más capítulos de esta trama, o tramas, hemos descubierto un video que publicó Mark Andrews en su canal de YouTube en el que se nos muestra el primer combate de la carrera de Riott. Esta es una sección de mismo canal, en la que el luchador de NXT UK muestra y reacciona con otras Superestrellas a las primeras luchas de sus compañeros.

El 9 de enero de 2011, la ruda, conocida entonces como Miss Heidi, se vio las caras con una luchadora llamada Abbie en el evento NWA Underground Bandstock. El combate quedó si resultado. Ese fue el comienzo de la carrera de Ruby Riott.