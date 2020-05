Una derrota, pese a que muchos recién llegados a esto de la lucha libre no lo contemplen, puede ser beneficiosa a largo plazo para un talento. Y a juzgar por la que protagonizó Liv Morgan ante Charlotte Flair a principios de este mes, diría que WWE puso fin a Riott Squad en pos de construir a Morgan como una futura estelarista de la división femenil. Aunque claro, a costa también de Sarah Logan y Ruby Riott.

La primera fue despedida tras una renovación de su personaje que nunca llegó a nada y siendo literalmente enterrada por Shayna Baszler o Rhea Ripley. Y si echo un vistazo a la trayectoria reciente de Ruby Riott, todo apunta a que la otrora Heidi Lovelace va por el mismo camino. Porque, ojo al dato, Riott no conoce la victoria desde que regresó de su lesión en marzo: 8 derrotas de 8 combates disputados. Entre ellas, tres veces frente a Morgan.

► El fallido retorno de Ruby Riott

Situación que la gladiadora escenificó con la siguiente instantánea compartida a través de Twitter, acompañada de puntos suspensivos.

Esta falta de éxito a priori luce extraña, cuando Riott exuda calidad y carisma para gozar al menos de un mejor estatus (echen un vistazo a su etapa en la escena independiente). Aunque no tan sorpresivo si tenemos en cuenta que realmente, la ex-CHIKARA no tiene el aspecto prototípico de una Superestrella femenil de WWE, al contrario de lo que sucede con Liv Morgan.

No es la primera vez que Ruby Riott expone su frustración. Tras su combate dentro de la Cámara de Eliminación en marzo, donde Shayna Baszler la hizo rendir en menos de medio minuto, Riott dejó un comentario bastante clarificador: "He sido olvidada, o es que nunca me han visto". No descarto su salida en los próximos meses.