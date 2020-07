Finalmente la separación del Riott Squad no fue buena para ninguna de sus tres miembros. Sarah Logan fue despedida de WWE y acaba de anunciar su retiro; Liv Morgan tuvo una breve oportunidad pero se ha sabido que Vince McMahon nunca ha visto nada en ella. Y la líder de la facción está desaparecida desde que regresó de su última lesión. Y ahora además se descubre que Ruby Riott estuvo luchando lesionada durante una década. Nunca se sabrá si esta hubiera tenido más éxito de no haber tenido que someterse a una doble cirugía unos meses atrás pero tampoco vale la pena preguntárselo.

Hubiera como hubiera ido, eso queda para la imaginación. Ahora hablemos precisamente de esa lesión que la estuvo molestando por diez años. Ella misma lo contó en una reciente entrevista en el Swerve City Podcast.

" Pero lo más difícil fue la parte mental de todo esto . La rehabilitación de los hombros es difícil. Supongo que puedo decir que fue mi primera lesión real. No es una recuperación rápida como cuando te rasgas el ligamento cruzado anterior o lo que sea. Además eso es algo que tienes que arreglar de inmediato. Pero en mi caso siempre tenía algo que hacer, era como que mis hombros podían esperar.

"Para todos los que no lo sepan, sufrí un desgarro del labrum en mis dos hombros . Necesité siete anclajes en mi hombro derecho y ocho en el izquierdo. Y me quitaron una astilla de un hueco. Según parece, según mi cirujano, tuve ambas lesiones durante diez años . Desde que empecé en la lucha libre y con el paso de los años fueron empeorando y empeorando y empeorando. Pasé por una primera cirugía y seis meses después por una segunda. Por un total de diez meses.

"Lo pospuse y lo pospue y lo pospuse hasta que llegó un momento en el que apenas podía hacer ejercicio. Lo noté cuando estaba en el gimnasio. Sentí como que mis hombros se habían salido. Fueron diez meses difíciles. Pasé mucho tiempo sola en casa y tuve que adentrarme en las profundidades de mi mente. Necesité ayuda. Pero me he vuelto más abierta. Siento que no se habla mucho sobre la salud mental.

"Tengo Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en adultos. Tengo ansiedad y a veces sufro depresión. Lo reconozco y pienso en qué voy a hacer para seguir adelante. Tuve que ir a un terapeuta mientras hacía la rehabilitación con un fisioterapeuta. Con el paso del tiempo acabé sintiéndome bien acerca de dódne estaba y c´mo me sentía mental, física y emocionalmente. Siento que es algo que tenía que suceder en mi carrera para mejorar en todos los aspectos".