La música, las calles y la lucha: Así nació R-Truth

La Superestrella WWE R-Truth siempre ha luchado, primero en las calles, luego en el ring, pero quería ser músico, hasta que alguien le descubrió la lucha. Vamos a conocer su historia haciéndonos eco de sus recientes declaraciones en Breakfast Club Power 105.1 FM.

► En palabras de R-Truth

“Me siento fantástico. He estado peleando desde que era joven, pero también entrenando. Lo que me metió realmente en la lucha fue un tipo llamado Jack Crockett, a quien conocí en un Halfway House. Siempre quise ser un gran rapero, quería ser el próximo MC Hammer, pero conocí a Jack, y él creyó en mí. Me llevó a tres shows de WCW en Atlanta, y me dijo: ‘Eso podrías ser tú’. Me mostró que podía tener una audiencia, invertir en mí mismo y no tener que pedirle nada a nadie. En ese momento no creí mucho, pero con el tiempo aprendí a confiar en el proceso.”

“Lo rechacé durante dos años, volví a las calles, pero luego decidí cambiar. Crockett me ofreció un trabajo que no era cortar césped, me llevó a entrenar, me enseñaron desde headlocks hasta arm drags. Aprendí a cuidarme dentro y fuera del ring, psicológicamente. Entrené con Manny Fernández, hice independientes antes de salir en TV, y poco a poco todo fue encajando. Finalmente, me hice el primer campeón negro de la NWA, un título que llevaba 53 años existiendo. Siempre fue un cinturón que amé.”

“Hoy en día creo que soy más popular que nunca en mi carrera. Cuando salgo y las luces me iluminan, sigo recibiendo de los mayores públicos. Con la serie Unreal y el trato con Netflix, he podido reinventarme y mostrar todo: mi vida, mi música, mi carrera, mis desafíos. Mucha gente aprecia la transparencia que muestro sobre lo que pasa detrás del entretenimiento.”

“Disfruto la parte cómica de mi personaje de manera natural. Ser de piel oscura es un superpoder si lo dejas ser. Siempre estaba listo para cualquier broma que viniera. Siempre he sido consciente de mi cuerpo, sigo estirando, haciendo saltos y splits, manteniéndome en forma incluso a los 54 años. He tenido lesiones: cuello, hombros, costillas, cadera, tendón rotuliano, cuadríceps… pero la rehabilitación y el entrenamiento constante me han permitido seguir adelante.”

“Hay personas que piensan que la serie Unreal revela demasiado, pero creo que muestra de manera positiva cómo funciona la máquina de la lucha. Mucho de lo que se ve es real, y todavía debes ejecutar todo con disciplina, improvisando cuando es necesario. La transparencia es importante; mostrar mi camino desde las calles hasta WWE, mis errores y aprendizajes, ayuda a que otros vean lo que es posible.”

“En cuanto a balancear la vida como luchador, padre y esposo: debes tener participantes dispuestos y amorosos. Pongo mi familia primero cuando estoy en casa. Me encanta ir con mis hijas a la parada del bus, comer con ellas en la escuela. Hago tiempo para lo que importa.”

“Cuando me lesiono, puedo enfocarme en otros proyectos, como mi álbum country The White Owl. Fue idea de un amigo, y me inspiré en mi crianza en Georgia y Tennessee para hacer música country. Me ha ido bien, incluso entrando en listas de Billboard. Con mi música y mi personaje, puedo mostrar mi autenticidad y creatividad.”

“Con Ric Flair y otros íconos, tengo una buena relación. Fueron inspiración para mí cuando crecía. La lucha no era algo que me interesara desde niño, fue algo nuevo que aprendí a amar. Confié en el proceso y me enseñaron todo desde cero.”

“Cuando me liberaron de WWE hace unos años, fue repentino y no estaba en el proceso de negociación, así que sentí que me habían despedido, aunque técnicamente no fue así. Fue un momento para reflexionar y mostrar gratitud. Aprecio la longevidad de mi carrera, mis fans y las generaciones que he inspirado. Todavía hay muchas cosas de mi historia que no se conocen y que quiero mostrar.”

“Espero haber inspirado aunque sea a una persona. Si yo pude lograrlo desde un sueño improbable, otros también pueden. Tienes que usar tus recursos, aceptar ayuda cuando sea necesario, y creer en ti mismo. Si yo pude, tú también puedes.”

“John Cena me enseñó mucho, y su retiro me hizo reflexionar sobre la mortalidad en la lucha. Hay que pensar cómo será recordada tu carrera, cómo quieres que se valore. Cada final es un nuevo comienzo. Mi meta ahora es mostrar todo lo que soy y seguir inspirando mientras pueda.”