R-Truth: «Quiero que mi lucha final en WWE sea…»

El veterano luchador R-Truth habla sobre su retiro de WWE, el show WWE Unreal, conversar con Nick Khan, comedia y emoción y más. Todo ello en una reciente entrevista con TV Insider.

► En palabras de R-Truth

Primeras impresiones sobre WWE Unreal

«Sé que todos tienen diferentes opiniones sobre Unreal. Mi pensamiento, como con todo lo demás, fue chévere. No estaba a favor ni en contra. Creo que muestra cuánto está creciendo el negocio, adaptándose y sobresaliendo en cosas que nunca habíamos visto. Eso es bueno. Tenemos que adaptarnos. Se trata de probar cosas nuevas y diferentes, dentro o fuera de la caja. Solo estoy aquí para jugar la mano que me toca».

Mostrarse emocional frente a las cámaras

«Creo que fue bueno. Sí, la gente ve al héroe en mí, pero también es bueno ver que soy humano. Sangro, me duele, lloro, tengo dudas, olvido quién soy. Soy como cualquier otra persona. Muchos se relacionaron con eso también con el personaje de R-Truth. Eso los hizo apoyarme y animarme porque era ese desvalido dentro de ellos. Visualmente verlo fuera del ring será cautivador para la gente. No me importa eso. Quiero ser transparente con la gente porque la vida no siempre va a ser positiva. Van a haber momentos difíciles. Fue una buena manera de mostrar que está bien llorar, está bien sentir. Muchas personas me dijeron que al verme se sintieron de cierta manera. Me vieron en uno de mis momentos más transparentes y vulnerables, y estoy bien con eso«.

Hablando de su renovación con Nick Khan

«Firmé un contrato de cuatro años con opción a tres más. En la lucha libre siempre habrá gente especulando, pero no conocen la historia completa. Hablé con Nick [Khan] y con Hunter [Triple H]. Todo me llevó a regresar en Money in the Bank. Mi regreso fue una muestra de poder, humanidad, de leer la sala, escuchar, apreciar y agradecer. Fue un momento surreal».

¿Serio o divertido mirando al futuro?

«Estoy aquí para ser una herramienta, un recurso. Para la compañía y para el talento joven. Quiero ser una luz guía, un faro. Como el conserje, siempre he estado ahí. Juego la mano que me dan. Nací para ganar. Juego cada mano y no critico ni me enojo, porque amo la posición en la que estoy. La gente quería a ese tipo que los hacía sentir algo, que podía hacer ‘ensalada de pollo con mierda de pollo’, que cuando decían que no podía, demostraba que sí podía. Querían al underdog con el que podían identificarse, y creo que aprecian que vuelva a tomar nombres y patear traseros».

El final de su carrera

«Definitivamente. Ver la retirada de John Cena me dio ideas sobre la mía. Quiero articular mi salida de manera creativa. De nuevo, uno de los más grandes de todos los tiempos. Aprendí mucho de él dentro y fuera del ring, una colina a la vez. Muchas cosas que dije que aprendí de Cena. Aprendí de su retiro que quiero que el mío sea así. Todos estamos en un viaje; el viaje se detiene en algún momento. Fue genial verlo tener control y decir “quiero salir ahora”. Eso es lo que quiero para mí. Firmé un contrato de cuatro años con opción a tres más».

El corte de cabello

«Cortarme el cabello simbolizó un nuevo comienzo del comienzo. Mucha gente pensó que sabía por qué lo hice, pero no lo sabían. Nadie lo sabía, solo yo. Hablé con Hunter. Quería cortarlo mucho antes. Le pregunté a Hunter, “¿Puedo hacerlo ahora? ¿Puedo hacerlo ahora?” Tuve el momento correcto, el ojo correcto. El mundo estaba atento. Tupac, All Eyez on Me. Era el momento adecuado para marcar el ritmo de un nuevo comienzo. Al terminar uno, empieza otro».

Un oponente para su último combate

«The Miz. Tengo una historia con él dentro y fuera del ring. Es un tipo subestimado. Las cosas que podría hacer con él son increíbles. Eso tendría con The Miz».