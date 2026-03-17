Revelado: ¿Por qué Royce Keys debutó en el elenco estelar de WWE y no en NXT?

Royce Keys, quien antes fuera Powerhouse Hobbs en AEW, debutó en el evento premium Royal Rumble 2026 en Arabia Saudita.

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Sin embargo, no ha vuelto a aparecer en WWE, más allá de algunas viñetas. Lo último que se sabía era que se había decidido que SmackDown fuera su casa.

Pues bien, ahora hay un nuevo reporte que explica el motivo por el cual Royce Keys no fue a NXT, sino directamente al elenco estelar de WWE. Esto es lo que reportó Sean Ross Sapp de Fightful Select:

“No nos han dicho cuáles son los planes creativos específicos, pero cuando estaba negociando su contrato con WWE, fue muy firme en que quería estar en el elenco principal y no en NXT.

«Esa postura jugó un papel clave en la forma en que WWE estructuró su contrato después de que salió de AEW y firmó con la empresa a comienzos de este año. La situación no es del todo inusual. El reporte señala que otros luchadores han tomado una postura similar al llegar a WWE en los últimos años.

«Hay otros talentos con los que ha pasado eso, incluidos Penta y Rey Fénix.

«Royce Keys no ha aparecido en la televisión de WWE desde que debutó en el Royal Rumble, pero nueva información explica un detalle importante sobre cómo se concretó su contrato con WWE.

«Keys dejó muy claro durante las negociaciones con WWE que no quería comenzar su etapa en NXT. En cambio, insistió en unirse de inmediato al roster principal al cerrar su contrato con la empresa.

‘No nos han dicho cuáles son los planes creativos específicos, pero cuando estaba negociando su contrato con WWE, fue muy firme en que quería estar en el roster principal y no en NXT’.

«Aunque Keys no ha sido presentado en televisión desde su aparición en el Royal Rumble, se ha mantenido activo tras bambalinas. Royce Keys ha estado viajando regularmente con WWE mientras la empresa sigue trabajando en planes para él.

«Además de grabar el podcast de Stephanie McMahon, a Keys le hicieron el escaneo para WWE 2K y fue anunciado para eso, y ha estado viajando semanalmente a las grabaciones de televisión y trabajando en dark matches’.

«WWE también ha grabado contenido adicional con Keys, aunque todavía no se han revelado detalles sobre esos proyectos.

«Nos dijeron que también han grabado proyectos adicionales con él, aunque no hemos escuchado cuáles son’.

«Keys firmó un contrato multianual con WWE inmediatamente después de salir de AEW”.

Recordemos que, además de esto, influye el factor de la edad, pues Dave Meltzer reveló que Powerhouse Hobbs no tiene 35 años, como se creía, sino 41 años. Se desconoce si WWE sabía esto al momento de ficharlo.