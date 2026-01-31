Royal Rumble 2026: Drew McIntyre derrota a Sami Zayn y sigue como Campeón Indisputable de WWE

El Campeón Indisputable de WWE,Drew McIntyre, puso su título en juego ante Sami Zayn en una lucha donde la resistencia fue tan importante como la estrategia.

Desde los primeros segundos, el escocés buscó imponer su poder, acorralando al retador y derribándolo con un tackle que marcó el tono del enfrentamiento. Zayn respondió con el corazón que lo caracteriza, conectando chops y expulsando al campeón del ring antes de lanzarse con un tope suicida. Sin embargo, la ofensiva le pasó factura cuando comenzó a mostrar señales de dolor en la espalda, una zona que McIntyre no dudó en castigar sin piedad durante el resto del combate.

McIntyre centró su estrategia en debilitar a Zayn con backbreakers y ataques contra los esquineros. Incluso lo llevó a la segunda cuerda para ejecutar un side slam que estuvo cerca de terminar la contienda. Aun así, el canadiense sorprendió con una desnucadora que cambió momentáneamente la inercia.

El intercambio de golpes elevó la intensidad: Zayn siguió atcando con fuertes golpes, mientras que Drew respondió con un Glasgow Kiss y tres Future Shock DDT consecutivos que no lograron el conteo definitivo. Cuando el campeón falló una Claymore, Sami estuvo a punto de robarse la victoria con un Crucifix Pin.

La batalla se volvió cada vez más peligrosa. Tras esquivar un Helluva Kick, McIntyre lanzó a su rival sobre la mesa de comentaristas en árabe con una powerbomb que la hizo añicos, obligando a los oficiales a intervenir ante la violencia del impacto.

► Momentos claves

Con evidente dolor, Zayn regresó al ring y todavía encontró fuerzas para aplicar un Exploder Suplex que encendió al público. Se preparó para el Helluva Kick, pero McIntyre lo interceptó con una Claymore. El campeón decidió no cubrirlo de inmediato, mostrando una frialdad absoluta mientras esperaba que el canadiense se levantara. Cuando lo hizo, Drew lo decapitó con una segunda Claymore para sellar la cuenta de tres y terminar una auténtica guerra.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria consolida a McIntyre como una fuerza dominante en la cima de WWE, dejando claro que hará lo necesario para conservar el oro. Sami Zayn tendrá que buscar una nueva oportunidad de un título que se le ha escapado varias veces.