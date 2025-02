Royal Rumble 2025, el más exitoso de la historia de WWE

WWE anuncia la edición 2025 como la de más éxito en la historia de todos los Royal Rumble realizados hasta la fecha; desde que en 1988 se realizara la primera de todas después de que la compañía probara la idea nacida de la mente de Pat Patterson en un evento no televisado.

#RoyalRumble 2025, which emanated from @LucasOilStadium in Indianapolis on Saturday, became the most successful and highest-grossing Royal Rumble event in company history!

— WWE (@WWE) February 3, 2025