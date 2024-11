El líder de NXT, Shawn Michaels, ha jugado un papel importante en el desarrollo de la marca, así como en el crecimiento de los luchadores en el programa de desarrollo de la WWE, adquiriendo mayor relevancia luego de que Triple H tomara el mando de las operaciones creativas en WWE, tras la dimisión de Vince McMahon.

► Shawn Michaels es querido tras bastidores en NXT

Dos de los campeones de la marca NXT, Roxanne Pérez y Trick Williams fueron entrevistados recientemente en el podcast In The Kliq, donde se les preguntó sobre su experiencia de trabajo con Shawn Michaels. La Campeona NXT respondió en primer lugar, elogiando a Michaels por su papel en la evolución de las mujeres en la WWE y por confiar en ella.

«Creo que es genial ver la evolución de las mujeres y lo lejos que hemos llegado y le debo mucho a Shawn Michaels, ya que ha hecho un trabajo increíble, como poner el foco en las mujeres porque sabe cuánto potencial tenemos. Es increíble trabajar con Michaels. Siento que no querría trabajar con nadie más que ‘Mr. WrestleMania’. Él sabe absolutamente todo sobre este negocio, y estar bajo su árbol de aprendizaje y… lo que realmente me encanta de Shawn es que es brutalmente honesto. No te va a mentir y lo aprecio».

Por su parte, Trick Williams también elogió a Michaels, afirmando que se preocupa profundamente por el programa y las superestrellas.

«Obviamente, es uno de los mejores de todos los tiempos en hacer esto, y, sabes, de hecho le envié un mensaje de texto el otro día, simplemente diciéndole, ‘Hombre, te agradezco por todo’. Hace mucho por nosotros, se nota que realmente se preocupa, en primer lugar y sobre todo, por el producto, pero también por nosotros como individuos. Estoy extremadamente agradecido con Shawn Michaels y todo lo que ha hecho por ‘NXT’, por mí, mis compañeros de trabajo y todas nuestras carreras».