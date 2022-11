Roxanne Perez actualmente trabaja en NXT, donde ya fue Campeona de Parejas NXT, junto a Cora Jade, quien eventualmente la traicionaría y entablaría una rivalidad que culminó en la reciente edición de Halloween Havoc. Además, The Prodigy ya tuvo una lucha en SmackDown, donde unió fuerzas con Raquel Rodríguez y Shotzi para enfrentarse a Damage CTRL. Allí, la ex Campeona ROH impresionó a mucha gente, y no se descarta que la volvamos a ver en el futuro en el elenco principal.

► Roxanne Perez compartió el ring contra una de sus ídolos de la infancia

Roxanne Perez hizo una aparición reciente en El Brunch de WWE, donde habló de varios temas, incluyendo la experiencia que vivió en su debut en la marca azul, donde compartió el ring con gente muy experimentada, incluyendo Bayley, a quien admira bastante.

«De hecho, conozco a Raquel y Shotzi de la escena independiente. Shotzi, tuve una lucha con ella una vez en la escena independiente, y luego Raquel, nunca luchamos, pero ella estaba en el mismo programa en el que yo estaba en mi debut, cuando yo tenía 14 años. Así que la conozco desde hace mucho tiempo, así que fue genial formar pareja con ellos. Luego, poder luchar contra una de mis ídolos de la infancia, Bayley, todo fue tan perfecto. Fue realmente momento de círculo completo, y mi madre también estaba allí. Estaba entre la multitud y estaba muy feliz, así que sí, eso fue surrealista».

The Prodigy también agregó que quiere lograr otro hito en su carrera como luchadora al convertirse en doble campeona en WWE, emulando lo que hizo Becky Lynch en WrestleMania 35; y además, quiere ser la luchadora más joven en hacerlo.

«Mi sueño siempre fue ser Campeona Divas cuando era niña. Así que tal vez si esto es posible, si soy Campeona Raw y SmackDown al mismo tiempo. WrestleMania también».