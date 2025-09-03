A pesar de haber sido incluida en The Judgment Day por recomendación de Finn Balor, Roxanne Pérez ha luchado durante mucho tiempo contra el rechazo de las demás integrantes, incluida su compañera Raquel Rodríguez, a quien no le quedó más remedio que colaborar una vez que se conoció de la baja de Liv Morgan por lesión. En las últimas semanas, esa indecisión ha disminuido gradualmente, y ahora Pérez y Rodríguez trabajan como una unidad.

► Roxanne Perez y Raquel Rodríguez comparten raíces similares

Durante una aparición en RAW Recap, Roxanne Perez manifestó que su nivel de confianza dentro de The Judgment Day ha mejorado notablemente.

«Le he demostrado constantemente a Judgment Day que las apoyo, tengamos campeonatos o no. Entonces, ¿por qué no confiarían en mí a estas alturas?»

Por su parte, cuando se le preguntó a Raquel Rodríguez sobre cómo se han unido ella y Pérez como compañeras, esta destacó que ambas compartían raíces similares y que consecuentemente eso las ha convertido en un buen equipo.

«Ambas somos de Texas. Ambas somos de la frontera de Texas. Ambas crecimos en hogares hispanos. O sea, somos prácticamente primas, si realmente lo piensas, así que esto era inevitable al final. Creo que eso es lo que realmente nos hace un buen equipo.»

Ni Roxanne Perez ni Raquel Rodríguez se olvidan de Liv Morgan y ambas mencionaron que aún mantienen comunicación con ella, quien se encuentra de baja por lesión y se desconoce cuánto tiempo estará fuera. Al momento de sufrir esta lesión, Morgan era Campeona de Parejas WWE junto a Rodríguez, y The Prodigy tomó su lugar, teniendo dos defensas exitosas antes de perder los títulos en SummerSlam frente a Alexa Bliss y Charlotte Flair.