Roxanne Perez sorprende a IYO SKY y las japonesas terminan enfrentadas

En un episodio lleno de tensión y drama, Iyo Sky vivió una noche amarga tras caer ante Roxanne Perez en un combate marcado por intervenciones y momentos de infarto.

La velada comenzó en backstage, donde Sky se reunió con sus compatriotas Asuka y Kairi Sane. Asuka lamentó que IYO no tuviera oportunidad titular esa noche, pero le recordó que al menos podría encargarse de Roxanne. Aunque Asuka se ofreció a ayudarla, Sky rechazó la propuesta con confianza, asegurando que ya había derrotado a “The Prodigy” y que lo volvería a hacer. Tras un abrazo entre las tres, la japonesa se encaminó al ring.

En el arranque, ambas luchadoras mostraron técnica y agilidad, intercambiando llaves y contraataques. Roxanne conectó unas tijetas, pero Sky respondió con un patadas que encendió al público. El combate rápidamente se volvió más intenso, con Roxanne dominando gracias a la intervención ilegal de Raquel Rodriguez, quien atacó a la japonesa mientras el árbitro estaba distraído.

Perez estuvo cerca de la victoria en varias ocasiones, aplicando varios castigos, pero Iyo resistió. La ex campeona japonesa respondió con unas patadas, y varios castigos de poder.

El caos llegó en los minutos finales. Rodriguez intentó intervenir nuevamente, pero Iyo Sky la frenó con un espectacular Asai Moonsault. Cuando parecía que la japonesa tenía el control, Roxanne levantó las rodillas para evitar su Over the Moonsault. En medio de la confusión, Raquel trató de quitar el protector de una esquina, acción que fue interrumpida por Asuka y Kairi Sane.

En un momento crítico, Iyo Sky evitó golpear a sus compañeras, pero esa distracción fue suficiente para que Roxanne la empujara contra ellas y la sorprendiera con un roll-up para lograr la cuenta de tres.

Al final del combate, Iyo le reclamó a las Kabuki Warriors por haber intervenido sin su consentimiento. El intercambio de palabras subió de tono hasta que Asuka, visiblemente molesta, terminó empujando a SKY, dejando en claro que la tensión entre ellas podría explotar muy pronto.

Translation of IYO SKY, Kairi Sane and ASUKA’s Japanese conversation: IYO SKY: «What was that?» ASUKA: «What the hell? I wanted to help so I did it!» IYO SKY: «Wait a minute! You didn’t help me, I LOST!» ASUKA: «I said I’m sorry! Sorry!» IYO SKY: «But I had told you… pic.twitter.com/sjfzzUGnNL — meraWRESTLING (@meraWRESTLING) August 12, 2025