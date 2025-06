Roxanne Pérez y Cora Jade compartieron una historia en NXT y seguramente muchos fanáticos esperaron en algún momento que un día la llevaran al roster principal de WWE. Pero eso no será posible, al menos por un tiempo, ya que Cora fue despedida de la compañía a principios de mayo; mientras Roxanne está dando sus primeros pasos en Monday Night RAW.

Joseph Staszewski del New York Post entrevistó recientemente a «The Prodigy» y la luchadora habló con emoción sobre su amiga:

“Yo absolutamente adoro a Cora. Y sí, definitivamente hablamos de llegar juntas a WWE incluso antes de haberlo conseguido, y poder compartir todos esos momentos que vivimos juntas… desde su última lucha en NXT, que fue como mi compañera de equipo, eso fue muy especial. Y siento que, cuando miro hacia atrás en mi carrera en NXT —oh, eso casi me hace llorar—, cuando recuerdo esa etapa, veo a Cora y todo lo que me ayudó, cuánto me ayudó a trabajar en mi personaje y a sentirme cómoda con quien soy. Mi giro a heel (villana) estuvo muy cerca de cuando íbamos a hacer equipo nuevamente.

«Así que poder hacer todas esas promos con ella y esas escenas detrás del escenario realmente sacaron un lado diferente de mí, un lado más natural, y un lado que nunca había mostrado al público antes. Así que sí, amo profundamente a Cora, y ahora es difícil seguir sin ella, pero sé que va a arrasar en lo que sea que decida hacer. Creo que todos deberían estar atentos a Elayna Black, porque va a hacer cosas muy geniales.

“Yo acababa de aparecer en el Royal Rumble y rompí un récord (por la mayor duración en una Rumble femenina). Hice historia y luego estuve apareciendo casi cada semana en Monday Night Raw, pero también seguía haciendo NXT al mismo tiempo. Y de vez en cuando aparecía en Friday Night SmackDown. Tuve la oportunidad de enfrentar no solo a la Campeona Mundial, sino también a la Campeona WWE. Así que, honestamente, traté de no hacerme demasiadas preguntas. Siento que eso fue prueba suficiente de que tenían los ojos puestos en mí. No le dan esos combates a cualquiera. Y yo sabía que se venían cosas buenas.”