Roxanne Perez se sometió a una cirugía menor

Como de costumbre, los miembros de The Judgment Day estuvieron presentes en la reciente edición de WWE Raw el pasado lunes, con Liv Morgan y Dominik Mysterio teniendo un segmento a la Campeona Mundial WWE, Stephanie Vaquer, mientras que Finn Balor continuaba su rivalidad contra el Campeón Mundial Peso Completo, CM Punk. Sin embargo, durante las últimas dos semanas no hemos podido contar con la presencia de Roxanne Pérez, cuya ausencia fue notoria, y recientemente había publicado una fotografía desde la habitación de un hospital, revelando aparentemente que se encontraba en tratamiento de alguna enfermedad.

► Roxanne Perez se extirpó un tumor benigno

Según informes, Roxanne Perez estaba un tanto afectada durante la gira navideña de la WWE a finales de diciembre y principios de enero; sin embargo, el motivo de su ausencia resultó ser un poco diferente, ya que en un video reciente de TikTok publicado el miércoles, la luchadora reveló que su ausencia de la WWE no se debió a una enfermedad, sino a que se vio obligada a pasar por el quirófano.

«Recientemente me operaron para extirparme una masa benigna en la espalda que me causó mucho dolor durante un par de meses. Pero simplemente no quería tomarme un descanso. Sinceramente, me encanta lo que hago. Convertirme en una superestrella de la WWE ha sido un sueño para mí desde que tenía diez años. Pero nuestra salud es muy importante, así que debemos priorizarla».

«La recuperación va bien. Ya no tengo mucho dolor. Es como si fuera algo pasajero. Volveré al ring enseguida, dándoles caña a todos».

En general, Roxanne Pérez se mostró optimista sobre la situación, revelando que había pasado mucho tiempo descansando en casa sin tener que lidiar con tanto dolor hasta que su cirugía resultó inevitable. Sin embargo, aunque la ex Campeona de Parejas intentó asegurar a los fans que no tardaría mucho en volver a la lucha libre, no pudo dar una fecha exacta de cuándo recibiría el alta.