Roxanne Perez revela motivo de su reciente ausencia en RAW

Como de costumbre, los miembros de The Judgment Day estuvieron presentes en la reciente edición de WWE Raw el pasado lunes, con Liv Morgan y Dominik Mysterio encarando a la Campeona Mundial WWE, Stephanie Vaquer, mientras que Finn Balor se fabricó otra oportunidad contra el Campeón Mundial Peso Completo, CM Punk. Raquel Rodríguez también estuvo presente durante un segment ras bastidores, no así Roxanne Pérez, cuya ausencia fue notoria.

► Roxanne Perez se recupera de una enfermedad

El martes por la tarde, Roxanne Pérez publicó en su Instagram Story un video con una foto de unos globos de «Mejórate Pronto» y una caja de comestibles, insinuando que una enfermedad la había impedido participar en la reciente edición de Monday Night Raw. Sin embargo, parece que los miembros de The Judgment Day no se olvidaron de ellas, puesto que fueron quienes el enviaron el detalle, y la ex Campeona NXT respondió que «amaba a su familia JD».

Han sido unos últimos meses un poco difíciles para Pérez, con informes que sugieren que la estrella de «Raw» estaba lesionada antes del Tour Navideño de la WWE a finales de diciembre. A pesar de ello, Pérez continuó luchando con regularidad, e incluso formó parte del Royal Rumble femenil el pasado fin de semana en Riyad, Arabia Saudita, donde entró en el puesto 11 y duró unos 22 minutos antes de ser eliminada por Rhea Ripley.

Con fortuna, volveremos a ver a Roxanne Perez en el corto plazo, puesto que no ha existido un reporte adicional en torno al motivo de su ausencia, y probablemente aprovechó la situación para darse un merecido descanso luego de haber sido una de las luchadoras que ha tenido mayor actividad en los últimos meses.