A pesar de ser muy joven, Saraya ha sido una inspiración para luchadoras como Roxanne Pérez. ¿Cómo podría no serlo? Tiene carisma, tiene talento luchístico, tiene éxito, y ha superado problemas tremendamente graves a lo largo de su vida y de su carrera. De ella estuvo hablando recientemente la Campeona NXT en Faction 919.

► Saraya inspiró a Roxanne Pérez

“Recuerdo ver a Paige convertirse en la primera campeona femenina de NXT, y creo que tenía 18 o 19 años en ese momento, y también había comenzado a entrenar cuando tenía 13. Fue una gran inspiración para mí porque simplemente me mostró eso como: ‘Wow, no importa la edad que tengas. No importa si tienes 29 años, si tienes 18, literalmente puedes hacer que cualquier cosa suceda, siempre y cuando te esfuerces, seas constante y mantengas tu mente en orden’”.

La monarca de la marca amarilla de la WWE explica también cómo se siente estar donde está. Ni ella misma lo esperaba, como señala en otro pasaje de la entrevista, pero tuvo su oportunidad y ahora es la número uno. Recordemos que no estaba prevista su coronación sino que se dio cuando la compañía decidió despedir a Mandy Rose.

“Significa todo. Honestamente, definitivamente significa que viene con un poco de presión porque quiero estar a la altura de todo lo que (las anteriores campeonas) han podido lograr en sus carreras”.

¿Qué os parece lo que está haciendo Roxanne Pérez como Campeona NXT? ¿Y Saraya en AEW?