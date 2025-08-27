Roxanne Perez quiere luchar por el Campeonato Mundial Femenil

Tras la renuncia de Naomi al Campeonato Mundial Femenil por embarazo, la oportunidad original de Stephanie Vaquer por el título en Clash In Paris se ha cancelado y no se ha anunciado una nueva oponente para «La Primera», aunque el gerente general de «WWE Raw», Adam Pearce, le ha asegurado a la ex Campeona NXT que tendrá su oportunidad, solo que con una oponente diferente más adelante.

► Roxanne Perez aboga por The Judgment Day

En el reciente RAW Recap, Roxanne Perez, miembro de Judgment Day, opinó sobre los recientes acontecimientos en torno al Campeonato Mundial Femenil, y sugirió que ella o su compañera Raquel Rodríguez deberían estar luchando por el título.

«Creo que cualquiera que esté en Judgment Day debería estar en ese combate con Stephanie, porque creo que los únicos que merecen un campeonato, en realidad, son Judgment Day. Así que, sí, claro, inclúyanme a mí, inclúyanla a Raquel Rodríguez. Mientras sea en Judgment Day, eso es todo lo que importa».

Roxanne Perez y Raquel Rodríguez han trabajado juntas a raíz de la lesión de Liv Morgan y compartieron el Campeonato Femenil de Parejas WWE antes de perderlo en SummerSlam contra Charlotte Flair y Alexa Bliss. Fuera de eso, ninguna de las dos ha obtenido títulos individuales en el elenco principal, aunque sí fueron Campeonas en NXT.

Según indicó Adam Pearce, ya tiene una oponente en mente para Vaquer, pero necesita una semana para ultimar algunos detalles y oficializar el enfrentamiento, por lo que por el momento la situación en torno al Campeonato Mundial Femenil sigue en el aire.