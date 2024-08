Roxanne Perez quiere enfrentarse contra AJ Lee en el ring

Desde que regresó a la WWE en noviembre del año pasado, CM Punk ha visitado con frecuencia NXT y el WWE Performance Center, mientras se estaba recuperando de su tríceps desgarrado. Allí, aprovechaba para ayudar a las estrellas de NXT y ofreciendo algunos consejos, aunque previamente hizo una aparición especial en el evento premium NXT Deadline, como invitado especial de Shawn Michaels.

► Roxanne Perez muestra su admiración hacia AJ Lee

La Campeona NXT, Roxanne Perez, no ha sido indiferente a la presencia de CM Punk en NXT, y valoró el aporte que ha estado realizando allí siendo una estrella del elenco principal. Además durante una entrevista reciente con Stephanie Chase, The Prodigy recordó a AJ Lee, a quien la conoció cuando tenía 13 años en un encuentro. Explicó cómo Lee se destacó del resto de las mujeres de la Era de las Divas y tuvo un gran impacto en ella, logrando identificarse con la ex Campeona Divas y sus logros, lo que le hizo darse cuenta de que también podía seguir sus pasos, no sin antes expresar su deseo de enfrentarla algún día en el ring.

«Yo era una pequeña latina marimacha de un metro ochenta y, ya sabes, al ver a algunas de las chicas, a veces pensaba que era simplemente impresionante y quería ser como ellas. Pero realmente no sentía que pudiera tener la posibilidad de hacer eso algún día porque realmente no podía verme reflejada en ninguna de ellas. Y no solo era una luchadora, sino que era manager, era la Gerente General de la WWE, estaba en todas las historias de los hombres principales, y pensé que eso era muy inspirador, y espero poder lograr todas esas cosas y más algún día. Con suerte, algún día volverá y tal vez tendrá un combate conmigo«.

En concordancia con el deseo de Roxanne Perez, CM Punk no es indiferente al hecho de que su esposa pueda regresar a la WWE, ahora que las relaciones entre las partes están en un buen punto; sin embargo, ese plan no se ha materializado.