Roxanne Pérez: «Jordynne Grace no está a mi nivel»

Roxanne Pérez va a exponer el Campeonato Femenil de NXT ante Jordynne Grace, la Campeona Mundial de las Knockouts de TNA, en Battleground 2024. El Premium Live Event tendrá lugar este próximo domingo 9 de junio en el UFC Apex en Las Vegas. Es un doble cruce, entre las dos compañías de lucha libre y entre la WWE con la de artes marciales mixtas. No es lo más interesante del show pero no cabe duda de que añade un plus de emoción a un cartel de combates fantástico.

► Roxanne Pérez de Jordynne Grace

Volviendo a la disputa del título de mujeres, Roxanne valora la primera lucha de Jordynne en la marca amarilla en el programa del 4 de junio.

«Mira, no voy a quitarle mérito a Jordynne Grace. Es una atleta increíble, fue realmente impresionante esta noche. Es la Campeona Mundial de Knockouts de TNA, pero yo soy dos veces Campeona Femenina de NXT. Ella piensa que va a entrar en mi mundo, mi marca, mi ring, y llevarse mi campeonato? Jordynne Grace es como todos los demás. No está a mi nivel.

«¿Quiere cuestionar quién ha construido una mejor y más sólida base? Creo que olvidó que a los 20 años, yo fui el evento principal de TNA como campeona. Así que creo que tengo una base bastante sólida. Este domingo en Battleground, Jordynne Grace va a ser derrotada. Todos ustedes van a escuchar, ‘Y todavía…’«, comenta la campeona en NXT Exclusive.

Echemos ahora un vistazo al menú de Battleground:

This card is STACKED! Which match are you looking forward to the most THIS SUNDAY at #NXTBattleground?#WWENXT pic.twitter.com/qUxBvH5iGa — WWE (@WWE) June 5, 2024