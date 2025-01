Roxanne Pérez hablará en NXT sobre su futuro

En NXT New Year’s Evil, Stephanie Vaquer se impuso en una Fatal 4 Way a Kelani Jordan, Cora Jade y Lola Vice, asegurando su lugar como la próxima retadora del Campeonato Norteamericano Femenil NXT; sin embargo, los planes cambiaron y tras un segmento tras bastidores, Ava decidió programar un combate entre la chilena y Shotzi para determinar a la retadora de Fallon Henley este martes. Además, veremos otros dos combates en el programa: Axiom y Nathan Frazer defenderán el Campeonato de Parejas NXT ante OTM (Lucien Price y Bronco Nima), mientras que Jakara Jackson y Lash Legend chocarán contra la Unholy Union (Isla Dawn y Alba Fyre) para definir a las retadoras al Campeonato Femenil de Parejas WWE.

► Tres segmentos se añaden para NXT

Si bien NXT armó un buen cartel para el programa de este martes, como una especie de seguimiento de lo que trascendió la semana pasada, hay más todavía, ya que WWE confirmó en sus redes sociales que habrán otros tres segmentos que acompañen a los combates que ya fueron previamente anunciados.

Primero, Roxanne Pérez hablará sobre su futuro en NXT luego de perder su título ante Giulia en NXT New Year’s Evil, y será interesante conocer si dará o no el salto hacia el elenco principal. Hablando de Giulia, la flamante Campeona NXT también habrá un segmento dedicado a ella, aunque no sabemos si estará o no presente en el ring.

Finalmente, el nuevo Campeón NXT, Oba Femi, también estará presente y se dirigirá al público este martes. Femi estuvo entre el público el lunes durante el episodio reciente de Monday Night RAW.

Con nuevos campeones en NXT, dio inicio el nuevo año y la ruta hacia NXT Stand and Deliver, por lo que habrá que estar atentos a ver cómo se desarrollan las historias a partir de esta semana en el programa.