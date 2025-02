Roxanne Pérez estaría lista para el elenco principal

Royal Rumble 2025 dejó un cúmulo de impresiones, y muchos podrían no estar de acuerdo con los ganadores, quienes han generado reacciones tanto positivas como negativas, refiriéndonos a Jey Uso y Charlotte Flair. Sin embargo, más allá de estas situaciónes, uno de los puntos más altos de estos combates fue la participación de Roxanne Pérez en el Rumble femenil, quien ingresó en el puesto número 3 y fue la última eliminada, logrando imponer un récord de 67 minutos y 47 segundos de permanencia, rompiendo en más de 4 minutos el que Bayley había establecido el año pasado.

► Roxanne Pérez se destacó en el Royal Rumble femenil

La gran actuación de Roxanne Perez en el Royal Rumble no es casualidad y parece que sus días en NXT están contados, ya que hay informes que la sitúan más temprano que tarde en el elenco principal. Precisamente, según Sean Ross Sapp de Fightful Select, la WWE ha estado considerando a la ex Campeona para un lugar en el elenco principal desde principios de enero, y las fuentes señalaron que era solo cuestión de tiempo, aunque no hay una fecha concreta para su llegada.

«Las personas con las que habló Fightful Select dijeron que Roxanne ha estado lista desde hace mucho tiempo desde una perspectiva de rendimiento para el elenco principal y que hay planes para su llamado.»

A sus 23 años, Roxanne Pérez ha logrado un impresionante currículum en su paso por WWE, ostentando el Campeonato Femenil NXT dos veces, ganando el Campeonato de Parejas NXT, e incluso fue Campeona Mundial ROH antes de firmar con WWE. Ya cuenta con experiencia luchando en el elenco principal y es posible que luego de su combate en NXT Vengeance Day contra Bayley y Giulia, o quizás luego de WrestleMania 41, «The Prodigy» haga su estreno en el elenco principal, ya sea en Raw o SmackDown.