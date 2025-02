Roxanne Pérez es la última clasificada a Elimination Chamber

Se llevó a cabo otra lucha clasificatoria para la Cámara de la Eliminación, en la que participó la excampeona de NXT, Roxanne Pérez. Aunque aún no es parte oficial del elenco principal de WWE, sigue siendo considerada para eventos importantes.

Roxanne llamó la atención tras ser la luchadora con mayor tiempo en el ring durante el Royal Rumble, lo que le valió la oportunidad de competir en Elimination Chamber. Sin embargo, no tendría un desafío sencillo, ya que su oponente fue Raquel Rodríguez, quien estuvo acompañada por Liv Morgan.

Raquel Rodríguez estuvo dominando gran parte del combate, pues la fuerza y tamaño fueron determinantes para el duelo, pues se lanzó con todo contra la luchadora de NXT que aunque por momentos intentaba reaccionar con movimientos rápidos, volvía a ser lanzada a la lona.

Por varios minutos, la prodigio estuvo volando de un lado para otro, por lo que tuvo que apoyarse en las cuerdas con unas tijeras y una patada para tomar el control.

Roxanne no se rendía e intentó una dormilona, pero no fue suficiente para acabar con la poderosa integrante de The Judment Day, quien volvió a arrojarla con un suplex y luego un codazo.

Raquel falló un Spear y se estrelló con el poste, lo que fue aprovechada por Roxanne para lanzarse con varios vuelos, un DDT y un Moon Sault, aunque no fue suficiente para terminar el encuentro.

En pleno combate aparecieron Bianca Belair y Naomi para atacar a Liv Morgan, lo que distrajo a Raquel para que Roxanne conectara un Pop Rocks para llevarse el combate.