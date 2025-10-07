Roxanne Perez derrota a Lyra Valkyria con intervención de Bayley y Raquel Rodríguez

En un intenso enfrentamiento, Roxanne Perez consiguió una valiosa victoria sobre Lyra Valkyria, quien estuvo acompañada por su misteriosa aliada Bayley. Desde el inicio, la tensión fue palpable entre ambas duplas, con Raquel Rodríguez respaldando a “The Prodigy” desde su esquina.

El combate comenzó con un intercambio agresivo de golpes. Roxanne intentó abofetear a Lyra, pero la irlandesa respondió con furia, dominando la primera parte del encuentro. Sin embargo, Perez logró revertir el control atacando la mano izquierda de su oponente con un devastador pisotón, concentrando su ofensiva en ese brazo durante gran parte del combate.

Lyra resistió con coraje, incluso ejecutando un German Suplex y un Fisherman’s Suplex con puente que casi le dan la victoria. Pero la intervención de Raquel y Bayley cambió todo el panorama. Mientras Rodríguez distraía al árbitro, Bayley evitó que Roxanne tomara ventaja, aunque el caos terminó por desatarse: Raquel noqueó a Bayley con una big boot y Lyra, furiosa, se lanzó sobre la texana. El momento lo aprovechó Roxanne para aplicar un Pop Rox y llevarse la victoria por cuenta de tres.

Tras el combate, Bayley mostró una faceta más oscura, ordenando a Lyra seguirla para buscar venganza contra Roxanne y Raquel. Sorprendida y confundida, Valkyria aceptó la orden de su compañera, dejando en el aire el futuro de esta alianza.

Bayley and Lyra Valkyria assault Raquel Rodriguez, and Adam Pearce breaks up the fight#WWERAW pic.twitter.com/S9hglJyvVA — Eslam (@EslamRollins) October 7, 2025

¿Qué sucederá entre Bayley y Lyra Valkyria?

La actitud de Bayley preocupa a muchos, y su influencia sobre Lyra parece ir en aumento. Todo apunta a que ambas podrían iniciar una peligrosa cruzada contra Roxanne Perez y Raquel Rodríguez, marcando el inicio de una rivalidad mucho más intensa y personal dentro de la división femenina.