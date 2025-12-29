Roxanne Pérez: «No dejes de demostrar tu valía»

La Superestrella WWE e integrante del Judgment Day «La Prodigio» Roxanne Pérez habla de Dominik Mysterio, John Cena, Liv Morgan, su éxito y más. Todo ello en una reciente entrevista con Going Ringside.

► En palabras de Roxanne Pérez

Los shows navideños de WWE y la interacción con los fans:

“¡Oh, sí! Exactamente para eso son. Recuerdo que quería ir a los tours navideños y ver a mis luchadores favoritos. Así que poder ser eso para otras personas es realmente emocionante. Estoy muy emocionada. Absolutamente, creo que eso es lo que los hace mucho más divertidos: podemos interactuar mucho más con los fans. No tenemos que preocuparnos por mirar a una cámara o hacer cosas para quienes están viendo en pantalla. Esto es solo para todos los que están ahí. Me divierte mucho darles ‘high-fives’ o romper sus carteles, lo que sea que toque. Lo disfruto mucho.”

Judgement Day y el regreso de Liv Morgan:

“Estamos en camino de recuperar todo nuestro oro y devolverlo al clubhouse de Judgement Day exactamente como debe ser. Estoy muy feliz de que Liv haya vuelto y esté sana. Ahora, con Liv de regreso, creo que somos más fuertes que nunca.”

Trabajar con Raquel Rodriguez:

“¡Oh, sí, estamos haciendo mucho daño! En español dirías ‘ching chikita’, pero ella es grande y yo soy la chica pequeña y luchadora que te va a morder los tobillos.”

Dominik Mysterio y su relación:

“Él es el rey de los luchadores, doble campeón. Creo que eso es todo lo que está pasando con Dominik Mysterio. Tiene su grupo, tiene a sus mejores amigos en Judgement Day: yo, Raquel, JD, Finn. Siempre hemos sido amigos. No sé qué intentan malinterpretar las personas, pero solo somos amigos. Nunca me interpondría entre él y su grupo, nunca.”

AJ Lee y CM Punk como inspiración:

“Sí, definitivamente AJ Lee fue la persona que me hizo darme cuenta de que era posible convertirme en una superestrella de WWE. Una de mis mayores inspiraciones, sin duda. Tenerlos alrededor en el vestuario es increíble. Se nota la energía y felicidad de Punk cuando está presente, y es maravilloso ver eso. Crecí viendo las historias que crearon, y ahora poder acudir a ellos para pedir consejo o ayuda es increíble. Son simplemente asombrosos.”

Compartir con John Cena su retiro:

“Definitivamente fue emocionante. La historia de Cena contra The Rock, ‘Once in a Lifetime’, me hizo enamorarme de la lucha libre profesional. Ser parte de algo con él en su gira de retiro es simplemente una locura. Nunca esperaba que cosas así pasaran, como estar en el ring con John Cena y darle mi finisher. La lucha libre es increíble. John es asombroso y siempre busca mejorar. Incluso después de nuestro combate en Survivor Series, nos reunió a todos y preguntó qué podríamos haber hecho mejor. Fue inspirador ver que incluso los mejores siempre buscan mejorar.”

Llamada al roster principal:

“Creo que mi perspectiva siempre ha sido la misma: cada vez que salgo ahí, lo hago como si nadie me hubiera visto antes. Trato cada salida al ring como una audición, incluso en el roster principal. Siempre tienes que seguir demostrando lo que vales.”