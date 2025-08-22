Roxanne Perez: De la presión al éxito

Con tan solo 23 años, Roxanne Pérez ha alcanzado hitos con los que la mayoría de las luchadoras solo sueñan. Si bien llegó precedida de cierta fama por su pasado en ROH, logró despuntar en NXT, donde fue dos veces campeonas, aunque a veces sentía que la presión la abrumaba, especialmente cuando tuvo un primer paso por el elenco principal de WWE. Ahora, como miembro definitivo de RAW, luce con mayor confianza, y determinada a demostrar por qué se ha ganado el sobrenombre de «La Prodigio».
► Roxanne Perez ahora se siente como «La prodigio»
Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet, Roxanne Perez habló sobre cómo el Campeonato Femenil NXT alguna vez se sintió como una carga pesada, pero ahora representa todo por lo que ha trabajado. La dos veces Campeona NXT admitió que cuando llegó a la WWE, la presión casi la abrumó, preguntándose si realmente pertenecía a algunas de las mayores estrellas de la lucha libre. Sin embargo, después de demostrar su valía en el ring y alzarse con el oro en NXT en dos ocasiones, su confianza ha cambiado, aprendiendo a vivir con el sobrenombre de «La Prodigio»
«Siento que tengo muchos momentos de inseguridad aquí en la WWE y siento que nunca van a parar, para ser honesta, porque son cosas así las que pasan y simplemente… siento que antes estaba deslumbrada cuando llegué y pensaba: ‘Dios mío, esto es una locura’. Y todavía me siento así, pero ahora es más como: ‘Sí, pertenezco aquí. Así es como se suponía que debía suceder. Esto es todo por lo que he trabajado’.»
«Hay mucha presión cuando tu apodo es el Prodigio, ¿verdad? Es presión que te impones a ti misma, pero también es presión de la gente con la que trabajas y de los fans. Esperan mucho de ti».
«Creo que ahora siento una buena presión. Como dije antes, era la presión de pensar: ‘Bueno, ¿soy la Prodigio? ¿Podré estar a la altura? ¿Soy tan buena como digo cuando estoy rodeada de toda esta gente?’. Y ahora pienso: ‘Sí. Soy la Prodigio. Llevo diez años haciendo esto. Puedo estar en el ring con Alexa Bliss, con Meiko Satomura, con Asuka, con todas estas mujeres’. Y pienso: ‘Sí. Siento que finalmente me he consolidado como quien digo que soy’.»