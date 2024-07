«Casi lo tenías. Han sido 11. ¡Pero gracias! Realmente tengo a los mejores fans. Sigue haciendo lo tuyo. Nos encontraremos en el ring algún día, estoy segura de ello«. Esto le dijo Charlotte Flair a Roxanne Pérez cuando la Campeona NXT adelantó durante el episodio de WWE NXT del 16 de julio que romperá los récords de «The Queen» o Bayley, la Campeona WWE, y mencionando también a las que serán las próximas estrellas del territorio de desarrollo Stephanie Vaquer o Giulia.

► El ascenso de Roxanne Pérez

Ya se va notando que la marca amarilla se le queda pequeña a «The Prodigy» –The Great American Bash la tendrá defendiendo el título ante Thea Hail– así que ese y otros intercambios que pudiera tener con las Superestrellas del main roster quizá no sean demasiado sorprendentes pues próximamente estará encontrándose con ella en los cuadriláteros. Y efectivamente ella misma ya piensa en cuando sea ascendida a Raw y SmackDown, como deja ver en una entrevista con Pro Wrestling Illustrated:

«Honestamente, cuando llegué a WWE, siento que todos quieren ir al elenco principal. Incluso ahora, tener que quedarte en NXT cuando realmente quieres subir y tener esa oportunidad. Desde que era niña, quería estar en Raw o SmackDown. Ahora, estando en NXT y siendo dos veces Campeona de NXT, me doy cuenta de lo mucho que estoy disfrutando aquí. He ido al elenco principal. He participado en dos Royal Rumbles, he hecho apariciones en SmackDown y Raw. He tenido un pequeño sabor de todo eso. Sé con certeza que cuando he subido, he destacado. Tengo un buen presentimiento de que cuando reciba esa llamada, todas esas chicas más vale que estén preparadas. Voy a tomar el control«.

