El pasado 13 de diciembre en NXT, Roxanne Perez, puso fin al reinado de 413 días de Mandy Rose como campeona NXT, luego de retarla minutos antes en el mismo programa. Desafortunadamente para la ex Campeona, esa fue su última lucha en WWE, puesto que menos de 24 horas después fue despedida como consecuencia de que se filtró la existencia de contenido explícito para adultos en su sitio de FanTime, aunque esta se dio el tiempo para felicitarla días después de lo sucedido.

► Roxanne Perez se convirtió en Campeona NXT a pocos meses de su debut

Roxanne Perez obtuvo una oportunidad por el Campeonato Femenino de NXT al ganar el Iron Survivor Challenge en NXT Deadline, pero esta lucha titular se aceleró debido a la inminente salida de Mandy Rose de la compañía, algo que terminó sorprendiendo hasta a las propias luchadoras.

Durante una entrevista reciente en Faction 919, Roxanne Pérez reflexionó sobre la consecución del Campeonato Femenil NXT, describiendo toda esta situación como irreal ya que todo se desarrolló en tan poco tiempo, considerando que había debutado en televisión hace pocos años. También agradeció el apoyo que recibió de la ex campeona Mandy Rose.

“No se suponía que iba a suceder ese día. Fue una mezcla de emociones porque no tuve tiempo de absorberlo, ‘Está bien, esto está sucediendo ahora mismo’. Espera lo inesperado. Obviamente, Mandy, creo que es asombrosa. Desde que llegué a NXT, siempre es alguien a quien puedo acudir, y no tenía que ser tan generosa y dulce conmigo porque había estado allí durante tanto tiempo. Para ella ser un ser humano tan bueno, siempre estuve muy agradecido por ella. En cierto modo, estaba un poco triste por la forma en que estaba sucediendo, pero ella me apoyó mucho y me dijo: “Te mereces esto”. Lo hizo mucho más especial.

Tener a Booker T, mi entrenador, como comentarista. Mi novio también estaba allí, él fue una gran parte de mi entrenamiento y de convertirme en luchadora. Tenerlos allí y cuando me dieron el campeonato, sosteniéndolo en mis manos, no se sintió real hasta ese momento. Todo lo que pasé, todas las pruebas y tribulaciones, los altibajos de este viaje de lucha en el que he estado desde que tenía 13 años, todos esos momentos valieron la pena. Finalmente fue real y finalmente sucedió. Fue loco.“

Booker T fue mencionado por Roxanne Pérez, ya que este fue su mentor en su escuela Reality of Wrestling, y el miembro del Salón de la Fama WWE se mostró muy emocionado por el logro de su pupila, quien tendrá su primera defensa titular en NXT Vengeance Day ante las ex compañeras de Mandy Rose, Gigi Dolin y Jacy Jayne, en una triple amenaza.