Roxanne Perez avana en el torneo Queen of the Ring

Comenzó el camino a Queen of the Ring, que se definirá en Night at Champions y para determinar a quienes disputarán el título, se realizaron combates eliminatorios.

En el primer duelo de este torneo, Liv Morgan, Rhea Ripley, Roxanne Perez y Kairi Sane, donde las cuatro luchadoras dejaron todo para llevarse el combate

La lucha comenzó con ataques por todos lados, aunque Liv y Roxane trabajaron en equipo brevemente, mientras que Kairi y Rhea buscaron jalar agua para su molino independientemente.

Aunque Liv no confiaba en Roxanne, lograron trabajar en conjunto, sacando del ring a sus otras dos rivales y manteniéndolas dominadas tanto dentro como fuera del cuadrilátero, a pesar de los intentos de reacción de Rhea.

Liv Morgan and Roxanne Perez are coexisting! #WWERAW pic.twitter.com/RN9yeXk51u — Fightful Wrestling (@Fightful) June 10, 2025

Sin embargo, quien logró poner a raya a sus oponentes fue Kairi, que dominó a Liv. Roxanne intentó reaccionar, pero Rhea lo impidió. La lucha continuó sin que Rhea y Sane hicieran equipo, a pesar de la unión entre las otras dos, por lo que también terminaron enfrentándose entre ellas.

Cuando Perez y Morgan lograron sacar del ring a Kairi Sane, Rhea reaccionó y mandó a volar a ambas rivales. Luego de dejar fuera de acción a todas, Ripley estuvo cerca de derrotar a Liv, pero Raquel Rodríguez apareció para salvarla, mientras Kairi atacaba a ambas.

Sane le conectó un codazo a Liv, pero cuando intentaba llevarla al toque de espaldas, Roxanne Perez la sorprendió con un puente olímpico para llevarse la victoria y clasificar a la siguiente ronda.