Roxanne Perez apareció una vez en Total Divas

Roxanne Pérez ha tenido un ascenso meteórico en su carrera dentro de WWE, ya que en cuestión de meses logró convertirse en la Campeona NXT poniendo fin al largo reinado de Mandy Rose. Con solo 21 años de edad, The Prodigy tiene todavía un largo camino por recorrer en su carrera, en donde el cielo es el límite.

► Roxanne Perez soñó con ser luchadora desde niña

Antes de debutar en NXT el año pasado, Roxanne Perez era parte de ROH, donde también fue campeona de la marca. Claramente, la joven superestrella de la WWE tiene un cartel de estrella en su frente. De hecho, la joven luchadora ha estado relacionándose con la industria desde muy temprana edad, y no solo por el hecho de haber entrenado arduamente.

Durante una entrevista reciente con The Ringer Wrestling Show, la campeona NXT habló sobre un videoclip que ha estado circulando en las redes sociales, en donde se apreciaba a una joven Roxanne Perez, interactuando con muchas superestrellas de la WWE. Eso fue cuando The Prodigy tenía 13 años, y Pérez reveló cómo le ofrecieron un trato para aparecer en el programa, a lo que accedió de buena manera.

“Es una locura porque cuando era niña, mi madre, incluso si no podía permitirse el lujo de llevarme a un espectáculo, siempre me llevaba al gimnasio para conocer a los luchadores. Me sacaba de la arena como a las dos de la tarde. Me dejaba salir de clase para conocer a los luchadores. Quería conocer a todos los luchadores. Cada vez que lo hacía, pensaba: ‘Quiero ser luchadora. ¿Tienes algún consejo para mí?’ Escogí el cerebro de todos tanto como pude como un niño de 13 años.

Recuerdo una de las veces que estaba haciendo eso, había un equipo de cámara y me dijeron: ‘Oigan, ¿estarían dispuestos a estar en Total Divas?’ Mamá dijo: ‘Sí, seguro’. Solo tengo que firmar estas exenciones, así que lo hicimos. No pensé nada de eso y vinieron y comenzamos a hablar con ellos. Eran tan dulces. Me dieron tantos consejos que me acompañaron durante toda mi carrera.

No pensé nada al respecto, pero unos meses después estábamos todos viendo Total Divas y aparecí. Estábamos como, ‘Oh Dios mío’. Esto es Loco. Recuerdo hablar con mi madre y decir: ‘Algún día podrán usar eso cuando llegue a la WWE, y ahora que estoy aquí, es como un momento de círculo completo y en realidad lo trajeron de vuelta’. . Acabo de estar en el Royal Rumble con Natalya, alguien a quien literalmente le pedí consejo en ese clip. Es una locura la forma en que funciona el mundo”.

Roxanne Perez está lista para tener su primera defensa del Campeonato Femenil NXT contra Gigi Dolin y Jacy Jayne en NXT Vengeance Day este sábado por la noche.