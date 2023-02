Roxanne Pérez: “Ahora siento que pertenezco a WWE”

“Estoy un poco decepcionada, obviamente, porque quería ir a WrestleMania, pero también muy agradecida, porque Royal Rumble es el primer PPV al que fui, y ahora es también el primer PPV en el que estoy. Algunos momentos bastante locos. Pero prometo que un día voy a ir a WrestleMania. E hicieron falta tres personas para eliminarme así que, yo solo digo”. La Campeona NXT, Roxanne Pérez, pronunciaba estas palabras justo después de Royal Rumble 2023 desde el mismo estadio.

► Roxanne Pérez pertenece a WWE

Más recientemente, habiendo tenido la oportunidad de repasar su actuación y su situación actual dentro de la compañía, la luchadora volvió a hablar de ello en Busted Open Radio. Y esta vez declaró que ahora siente que pertenece a la WWE. ¿Cuándo no lo ha hecho?, pensarán muchos. La verdad es que desde el primer día no ha dejado de demostrar el enorme talento que tiene como Superestrella y que posiblemente en el futuro sea alguien realmente importante.

“El Royal Rumble, estaba tan nerviosa en los días previos. Cuando era niña, los dos principales pay-per-views en los que siempre quise estar eran el Royal Rumble y WrestleMania. Entonces, pensé: ‘No sé cómo voy a hacerlo, entraré cuando termine la cuenta regresiva, llorando a mares’. Salí y no lloré en absoluto, por lo cual estaba orgullosa de mí misma. Cuando gané el campeonato, fue como: ‘Wow, no puedo creer que esto sea real’. Cuando salí del Royal Rumble fue más como: ‘Wow, pertenezco aquí. He trabajado muy duro para esto. Estoy aquí y lo hice y pertenezco aquí’. Sí, creo que ha cambiado un poco de… obviamente, sigo siendo una fanática de corazón y siempre lo seré, pero ha cambiado de firmar y decir: ‘Vaya, no puedo creerlo’. a ‘Wow, puedo creerlo’. No lo merezco, pero trabajé duro para conseguirlo”.

