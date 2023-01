Roxanne Pérez hizo su debut en Royal Rumble en esta reciente edición de 2023. The Prodigy ingresó en el lugar número ocho, tuvo algunos buenos momentos, pero no duró mucho tiempo y se fue sin eliminar a nadie, aunque requirió que todo el Damage CTRL se uniera para eliminarla. Posterior al evento, la Campeona NXT mostró su decepción porque evidentemente había llegado para ganar el combate.

“Estoy un poco decepcionada, obviamente, porque quería ir a WrestleMania, pero también muy agradecida, porque Royal Rumble es el primer PPV al que fui, y ahora es también el primer PPV en el que estoy. Algunos momentos bastante locos. Pero prometo que un día voy a ir a WrestleMania. E hicieron falta tres personas para eliminarme así que, yo solo digo”.

Tras el combate, Roxanne Perez recurrió a su cuenta de Twitter, donde subió una fotografía con Natalya y a quien agradeció por ser su fuente de inspiración para poder incursionar en el negocio. Natalya hizo su regreso en el mismo Royal Rumble luego de que estuviera varias semanas fuera de acción por una nariz fracturada.

Told @NatbyNature I was dead set on being a diva as a fan. 8 years later, I’m a part of the women’s royal rumble alongside her. Thank you for pushing & inspiring me u legend 🖤 Ty for everything you’ve done for womens wrestling <3 pic.twitter.com/8qX6XaD4ko

— roxanne (@roxanne_wwe) January 30, 2023