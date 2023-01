Rothwell espera que Ngannou consiga grandes peleas

El ex peso completo de UFC convertido en luchador de BKFC, Ben Rothwell, espera que Francis Ngannou obtenga todo lo que busca después de alejarse de la promotora.

Ngannou, ahora ex campeón de peso completo de UFC, no pudo aceptar la promotora en un nuevo contrato. Tenía algunas solicitudes en la mesa de negociación más allá de la compensación monetaria, que incluían seguro médico, patrocinio y un defensor de peleadores, que no fueron aceptadas, lo que resultó en que las dos partes tomaran caminos separados.

“No creo que nadie haya visto a UFC perder a su campeón de peso completo. Nunca sucedió antes, ¿verdad? Francis tuvo que salir y decir: ‘Oye, estaba pidiendo estas cosas’. Francis un poco comenzó un sindicato de peleadores aquí, hombre”.

Desde su partida, Ngannou dijo que ha habido una serie de promociones de MMA que se han acercado para asegurar sus servicios, con la esperanza de conseguir un combate de boxeo masivo contra Tyson Fury.

El presidente de BKFC, David Feldman, también ha hecho una jugada para obtener una parte de la acción de Ngannou. Si se llegara a un acuerdo para que Ngannou pelee en el boxeo a puño limpio, Rothwell dijo que estaría ansioso por tomar esa pelea, incluso si sabe que el público y las casas de apuestas deportivas lo tendrían como un perdedor considerable.

“Probablemente soy el único lo suficientemente loco como para pelear con Francis a puño limpio. Mientras nos paguen y nos divirtamos, sé que a los fans les encantará. Sé que puedo dar una buena pelea. Son tiempos emocionantes”.

Inmediatamente después de su victoria de debut por nocaut de 19 segundos con la empresa en octubre, Rothwell se burló de que BKFC tiene algo grande en el horizonte para él en los próximos meses, incluido un enfrentamiento contra un oponente de “gran nombre”. Si bien es poco probable que Ngannou sea parte de la ecuación, Rothwell está feliz de ver a uno de sus compañeros de lucha defender lo que él cree que es correcto.

“Lo que fue genial de ver es que Francis dijo: ‘No me importa. No voy a firmar mi vida y no vas a continuar diciéndome qué hacer. Creo que es genial que afuera haya algunas oportunidades que obviamente lo atrajeron a hacer lo que está haciendo.

“Dios lo bendiga y espero que lo consiga, porque solo ayudará a toda la comunidad. Eso es lo que veo. Todo lo que está sucediendo me ayudará a mí, a todas las demás organizaciones, a todos los peleadores”.