Rossy Owaga: «IYO SKY vs Mayu Iwatani, la lucha más importante de Marigold»

El 26 de octubre Marigold tiene planeado realizar una gran función en el Ryogoku Kokugikan a la que denominó «Gran Destiny 2025«.

► Rossy Ogawa habló sobre la próxima lucha de IYO SKY y Mayu Iwatani

Sin duda alguna, la lucha que más llama la atención del cartel, es la que sostendrán la superestrella de la WWE, IYO SKY, contra la Campeona de Peso Supermosca Marigold e Ícono, Mayu Iwatani. Entra ambas gladiadoras hay mucha historia.

IYO SKY dejó Stardom en 2018 para unirse a la WWE y ha cosechado un éxito rotundo. Mayu Iwatani también ha tenido una carrera destacada, siendo dos veces campeona World of Stardom y ostentando el Campeonato Femenino IWGP durante la increíble cantidad de 735 días antes de unirse a Marigold. La última ocasión que ambas se enfrentaron fue el 30 de abril de 2018 en durante el Cinderella Tournament de 2018.

IYO SKY vuelve a Marigold luego de su participación en Summer Destiny, en julio de 2024, donde se impuso en lucha individual contra Utami Hayashishita, también en el Ryogoku Kokugikan.

En entrevista para Proresu Today, Rossy Ogawa, presidente de Marigold, habló sobre este próximo choque espectacular:

– Sobre el evento «Gran Destiny 2025»:

Hay grandes expectativas para este evento. Si lo hacemos en un recinto tan grande como Ryogoku, tiene que ser especial. En ese sentido, necesitábamos más que solo nuestro roster habitual de Marigold; necesitábamos invitados. Y, bueno, puede que suene extraño, pero somos una de las pocas promotoras que puede traer a un luchador de WWE. Dicho esto, no los invitamos todo el año; cuesta bastante. Así que, lo más importante es que, entre las personas que queremos invitar, Mayu Iwatani vs. IYO SKY, tiene una historia muy peculiar, así que quiero que la gente las vea continuar ese legado. La historia de cuando lucharon, hace siete años y medio, y las posiciones en las que se encuentran ahora son diferentes. Así que, solo imaginar cómo será el combate, con ellas mostrando cuanto han crecido, luchando de nuevo después de tanto tiempo, es emocionante, ¿verdad?

– Sobre la exitosa carrera de IYO SKY en WWE:

El reciente éxito de IYO SKY ha sido increíble. Es la primera luchadora japonesa de WWE en ganar en WrestleMania; es única en su clase. Quiero que la gente entienda que el simple hecho de que IYO llegue a una empresa japonesa es un gran logro.

– Sobre lo que espera de «Gran Destiny 2025»

Este será el segundo evento que Marigold celebre en el Ryogoku y esperamos ver un aumento en la asistencia con respecto a Summer Destiny 2024. IYO SKY vs Mayu Iwatani puede ser la lucha más importante que Marigold ha realizado; además del resto de la cartelera que Marigold ya ha sido confirmado, es muy posible que el objetivo se logre.