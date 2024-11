Rose Namajunas intentará encadenar su tercera victoria consecutiva este fin de semana en el evento coestelar de la visita de la UFC a Edmonton. La aspirante número 5 se enfrentará a uno de los talentos más interesantes de la división de peso mosca, Erin Blanchfield, que ocupa el puesto número 3.

Con Blanchfield tratando de recuperarse de la primera derrota de su carrera en la UFC la última vez y Namajunas viniendo de victorias sobre Amanda Ribas y Tracy Cortez, hay mucho en juego aquí, pero no por nada que «Thug» Rose crea que va a suceder en un futuro próximo.

En su debut en el peso mosca, en septiembre del año pasado, la ex bicampeona del peso paja fue derrotada por Manon Fiorot, que luego dominó a Blanchfield el pasado mes de marzo. A pesar de su racha de siete peleas ganadas contra algunos de los mejores nombres de la división, la peleadora francesa aún no ha recibido su oportunidad de luchar por el título.

Esto se debe a la trilogía de peleas entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko, que concluyó recientemente en el UFC 306, donde Shevchenko recuperó el primer puesto. En una entrevista reciente con Shakiel Mahjouri, de CBS Sports, Namajunas dijo que incluso si vence a Blanchfield de forma impresionante este sábado, cree que sería un error para ella conseguir una oportunidad por el cinturón antes que Fiorot.

«Me sentiría mal incluso con una buena actuación, bueno, podríamos cruzar ese puente cuando lleguemos a él, pero siento que todavía me sentiría mal por alguna razón si saltara sobre ella, pero ya sabes, eso es sólo un poco, no lo sé. Soy una persona íntegra, así que siento que ella merece ser la siguiente en la fila»

«Ella ha estado esperando y aunque sé que no sé dónde está su cabeza, si ella está diciendo que no a las ofertas que no es una cosa que hacer tampoco. Si la UFC quiere que vuelva a pelear, entonces que lo haga, pero en última instancia, la UFC es la que juzga eso y depende de mí tener una muy buena actuación también para hacer ese caso».