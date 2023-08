Rose Namajunas no se ve regresando al peso paja

Los días de Rose Namajunas con 115 libras parecen haber quedado atrás. Namajunas (11-5 MMA, 9-4 UFC), dos veces campeona de peso paja, hará su debut en peso mosca contra la principal contendiente Manon Fiorot (10-1 MMA, 5-0 UFC) en el evento co-estelar de UFC Fight Night 226 del sábado. Evento en el Accor Arena de París. El evento se transmite por ESPN+.

Namajunas dice que después de transformarse físicamente al peso mosca, volver a bajar no será fácil.

«No me veo cayendo de nuevo. Ahora, naturalmente, estoy caminando en 135, o me despierto en 135. Bajar hasta 115 sería difícil«.

El ascenso de Namajunas no fue una decisión espontánea. “Thug Rose” dice que siempre ha tenido aspiraciones de convertirse en campeona de dos divisiones.

«He estado pensando en ello por un tiempo. Originalmente, cuando era más joven, me propuse un montón de objetivos para mi carrera. Ser campeón en dos divisiones estaba al final de la lista, pero estaba ahí y aquí estamos. Creo que soy conocido por sorprender a la gente. Es simplemente mi estilo”.

Namajunas viene de una mediocre derrota por el título ante Carla Esparza en mayo de 2022. Sus recortes al peso paja aún eran factibles, pero comenzó a sentir que la impactaban negativamente.

«Todavía no tuve muchos problemas para ganar peso. Fue duro, pero no creo que, en comparación, fuera tan malo como lo que enfrentan la mayoría de los peleadores. Pero eso nunca me gustó. Tomando golpes, creo que se necesitan más de 24 horas para rehidratar el cerebro después de cortar tanta agua.

“Recibir golpes así (no es bueno), y luego tus riñones y todo… Empecé a crecer de forma natural, y además de eso, una vez que decidí ascender, levanté más pesas. Comí un poquito más. De hecho, comencé a desayunar de nuevo y dejé de ayunar tanto”.