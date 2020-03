Rose Namajunas explica por qué rechazó pelea titular contra Weili Zhang

La ex campeona de peso paja de UFC Rose Namajunas dice que le ofrecieron una oportunidad por el título frente a la actual campeona Weili Zhang, pero decidió rechazar la oportunidad.

Namajunas habló sobre esta posible pelea por el título y explicó por qué la rechazó en un episodio reciente del podcast UFC Unfiltered. Ella dice que simplemente no estaba segura de querer seguir luchando en ese momento, lo cual es una muy buena razón para no luchar contra el mejor luchador de la división.

« Todavía no estaba lista para eso. Ni siquiera sabía si quería pelear más en ese momento, solo porque quería asegurarme de que esto era algo que quería hacer y no era como, ‘peleemos otra vez solo porque yo’ soy bueno en eso «.

«Creo que todos los demás también sintieron lo mismo. Incluso me ofrecieron Weili en ese momento, pero yo sola, en ese momento todavía estaba lidiando con muchas de mis propias cosas, simplemente entendiendo bien, y contraté a un entrenador mental que me estaba ayudando a hacer muchas cosas». cosas diferentes. Y así, había mucho trabajo por hacer.

Namajunas no ha peleado desde que le entregó el título de peso paja de UFC a Jessica Andrade, quien perdió el título ante Zhang. Ella perdió la pelea a través de TKO después de que Andrade la golpeara en la cabeza.

En retrospectiva, Namajunas admite que esta fue una pérdida difícil de manejar, particularmente dada su naturaleza violenta, pero finalmente pudo pasar de eso.

«Definitivamente fue una de mis derrotas más difíciles con las que he lidiado. Creo que la cuestión es que lo sabía exactamente; fue más fácil en el sentido de que sabía exactamente todas las cosas que hice mal. La parte más difícil es asumir la responsabilidad de mí mismo, y sí, tal vez las situaciones a mi alrededor que no podría controlar podrían haber sido mejores. Pero podría haber tomado el control de muchas cosas más en mi vida. Así que, en última instancia, asumir esa responsabilidad es la parte más difícil de todo.

“Me cai de cabeza, podría haber quedado paralizada. Es como, «Bueno, no estaba paralizada, entonces ¿por qué debería estar paralizada por el miedo si no sucediera?. Debería celebrar el hecho de que estoy caminando y es un milagro que mi cuello se sienta mejor que nunca en los últimos años». Antes de que eso sucediera, tenía una fractura en el cuello, por lo que me dolía mucho, y después de eso, me siento genial ”.