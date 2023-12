Rosas Jr. explica por qué O’Malley es bueno para la división de peso gallo

Raúl Rosas Jr. cree que hay dos lados en el reinado de Sean O’Malley como campeón de peso gallo de UFC. El prospecto de 19 años piensa que O’Malley tener el título en las 135 libras es algo grandioso pero también algo malo, especialmente si eres un contendiente principal que aspira al título.

Rosas (8-1 MMA, 2-1 UFC), quien algún día espera pelear por el cinturón, reconoce las habilidades y el entusiasmo que O’Malley aporta, lo cual es algo bueno para cualquiera que compita en la división. Sin embargo, también ve una posibilidad en la que ese mismo estrellato pueda interponerse en el curso natural de la división.

“Creo que es bueno para la división porque atrae más atención a la división. Sé que es alguien que, si alguna vez peleamos en el futuro, será una pelea que sería enorme en la división. No sé si alguna vez sucederá porque creo que está buscando, no sé si defenderá mucho su título porque vi que estaba tratando de pelear contra Gervonta Davis y cosas así, así que no lo sé. No sé si querrá hacer otras cosas.

“Además, la verdad es que hay muchos estilos difíciles para él que, en mi opinión, están en la pelea por el título: Merab es uno de ellos. Así que veamos qué pasa. … Que él sea campeón, en cierto modo es malo para la división, para los muchachos que realmente merecen luchar por el título. Pero al mismo tiempo, también es bueno para la división porque atrae mucha atención”.

O’Malley, fácilmente uno de los nombres más importantes de las MMA, recientemente se coronó campeón. Noqueó a Aljamain Sterling en agosto pasado en UFC 292 para ganar el cinturón de peso gallo.

Está previsto que “Suga” regrese contra el único hombre que lo ha vencido, Marlon Vera. Los dos tendrán revancha en marzo en el evento principal de UFC 299. Como muchos, Rosas está dividido en esta pelea por el campeonato.

“Creo que ‘Chito’ puede vencerlo, pero la verdad es que por la forma en que vi a Sean O’Malley en su última pelea, creo que es su mejor momento, así que creo que es más peligroso que cuando ‘Chito’ peleó contra él. la primera vez. Sin embargo, también siento que ‘Chito’ lo rompió un poco, y tener eso es bueno. ‘Chito’ sabe que lo destrozó una vez, así que entrar en una segunda pelea eso lo ayudará”.