Rosa Mendes dijo adiós a WWE en 2015 y si bien en 2018 tuvo dos luchas en dos eventos independientes de la compañía MCW ello supuso su retiro de la lucha libre profesional. Eso hizo que le perdiéramos la pista pero volvemos a hablar de ella porque recientemente estuvo hablando en Ring The Belle acerca de la posibilidad de volver a ser una Superestrella. La que fuera mánager de Primo y Épico explica que el único motivo por el que lo haría ocasionalmente sería por caridad. Tan alejada está del negocio que afirma también que esta será su última entrevista luchística.

