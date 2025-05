Rory MacDonald descarta su regreso a las MMA: «Ya no es para mí»

Rory MacDonald admite que ha sentido la tentación de salir del retiro en los casi tres años que han pasado desde que colgó los guantes, pero siempre es fugaz.

MacDonald (23-10-1), ex campeón de Bellator y retador al título de la UFC, se retiró del deporte después de su última pelea en agosto de 2022 después de un memorable período en el octágono que incluyó una pelea de ala del Salón de la Fama de la UFC con Robbie Lawler, junto con muchos otros momentos importantes.

El canadiense dejó la UFC a finales de 2016 y firmó con Bellator, donde ganó el título de peso wélter e incluso intentó, sin éxito, convertirse en campeón simultáneo de dos divisiones en la división de peso mediano. Después firmó con PFL, donde cerró su carrera con un récord de 2-4 y actuaciones que distan mucho de su mejor nivel.

Aunque solo tenía 32 años cuando se retiró de las MMA, MacDonald comenzó su carrera en 2005 a los 16. El recorrido desde su temprana incorporación a la competición y más allá, así como un cambio de perspectiva sobre lo que se requiere mentalmente para ganar al máximo nivel, finalmente llevaron a su partida. Esas mismas razones son las que seguirán alejando a MacDonald.

«De vez en cuando ha vuelto, pero poco después, cuando pienso en ello y en lo que implica, ya no soy ese tipo de persona. Ya no tengo el empuje ni la intensidad necesarios para alcanzar el nivel de campeonato. A veces es bonito soñar mientras tomas un café o algo así, pero cuando la realidad se vuelve a la realidad, ya no es para mí«.