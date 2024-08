Ronda Rousey: «Vince McMahon es un viejo estúpido»

«No, no. No me importaba una mierda eso. Honestamente, no me importaba un carajo lo que Vince pensara. Solo quería tener un gran combate. A veces sentía que, en lugar de permitirnos tener un gran combate, estábamos luchando contra él para poder tenerlo. Una vez que estaba ahí, en el momento, y perdido en eso, no hay mejor sensación que cuando crees en la historia, estás ahí con tus amigos y te estás divirtiendo mucho. Era como si tuviéramos que marchar a través de, ¿cómo se llamaban los pantanos en El Señor de los Anillos? Los Pantanos de los Muertos. Solo estaba pasando por los pantanos de la tristeza, solo tratando de poder entrar en la arena. Luego, una vez que sonaba la música, era como, a la mierda, vamos a divertirnos mucho. Luego volvía, y luego regresaba detrás de la cortina. Y era como, a la mierda, voy a ver a mi bebé. No quiero escuchar nada a menos que realmente tengas un plan para la próxima semana, lo cual no tienes. No tienes un maldito plan. Estoy tratando de obtener cualquier información durante toda la semana, y nadie me va a decir una mierda hasta que llegue a la arena, y aún así no voy a escuchar nada durante horas.»