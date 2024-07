Con mejores o peores resultados, si Ronda Rousey estuvo a favor de algo en WWE fue de la mejoría de la división femenil. Y en contra… al menos tras su salida, de Vince McMahon. Juntamos ambas cuestiones para recoger las declaraciones de la «Rowdy» en su reciente entrevista con TV Insider acerca de cómo la situación de las luchadoras ha evolucionado en positivo desde que el antiguo dueño de la compañía no forma parte de ella.

Embed from Getty Images

► Ronda Rousey sobre la división femenil de WWE

«Creo que las mujeres en los deportes de combate en todas partes están teniendo más éxito que nunca porque la gente las está tomando en serio. Creo que poder demostrar que las mujeres pueden pelear y ser emocionantes y dinámicas ha tenido un efecto dominó en el boxeo, UFC, la lucha libre profesional e incluso la lucha olímpica. Los deportes de combate femeninos están explotando por todas partes. Antes, pelear como una chica era un insulto, y ya no lo es. He estado ocupada con las cosas de ser mamá y haciendo todas estas cosas que no he podido ver la lucha libre tanto como solía hacerlo. Vi una publicación de Nattie (Natalya) el otro día que decía que tenían una cartelera o la mitad de los combates en la cartelera eran de mujeres. Ese era el último gran obstáculo para nosotras. Tener una representación igual en el tiempo de programación«.

Embed from Getty Images

«Estoy segura de que la mayoría de los combates no tuvieron el tiempo que tuvieron los de los hombres, pero todos estos pasos adelante hacen que sea mucho más fácil para los que vienen después de nosotras comenzar donde lo dejamos en lugar de empezar desde el principio. Podemos seguir avanzando cada vez más y ayudar a las próximas generaciones. Hubo un momento después de que tuvimos el evento principal de WrestleMania en el que siento que la WWE retrocedió varios pasos, pero ahora que Vince McMahon se ha ido y Triple H está al mando, siento que estamos avanzando de nuevo. Estoy extremadamente alentada por lo que está sucediendo en toda la industria».

Embed from Getty Images