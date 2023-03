Por la envergadura de su contrato y por su incontestable mediaticidad, Ronda Rousey debe ser parte de WrestleMania 39, aunque el Universo WWE no la echase muy en falta. Y una semana atrás, Dave Meltzer aseguró que la ex-MMA tendría combate dentro del cartel del magno evento, pese a su reciente lesión.

«Harán un combate por el título de parejas. Van a salir dos combates de esta historia. Sean quienes sean las campeonas lucharán contra Ronda Rousey y Shayna Baszler, pero también harán el combate [de tercias]. No sé si Kai y SKY van a recuperar los cinturones o serán Lita y Becky Lynch, pero Rousey y Baszler siguen teniendo programada la oportunidad titular, como han planeado. Y seguramente lo ganen, a menos que la lesión de Rousey no sane. Ahora mismo, la impresión es que no estará recuperada al 100%, pero se cree que podrá disputar el combate».

► Ronda Rousey estará de una manera u otra

Esta semana, parece que los planes han cambiado. Según informa Dave Meltzer, el encuentro titular junto a Baszler ya no está programado, pero en cualquier caso, “The Baddest Woman on the Planet” luchará en WrestleMania 39. Meltzer no determina la forma de su compromiso ni si Baszler la acompañará.

Precisamente ayer, durante SmackDown, WWE anunció dos cuadrangulares por parejas, uno femenil y otro varonil, para “The Showcase of the Inmortals”. Quizás Rousey y Baszler forman parte de dicho combate, mientras sigue sin anunciarse una defensa del Campeonato Femenil de Parejas que portan Lita y Becky Lynch, quienes ya tienen implicación definida allí.

Paso a recordarles el cartel de WrestleMania 39, evento que se realizará los días 1 y 2 de abril desde el SoFi Stadium de Inglewood (California).

[1 de abril]

[1 o 2 de abril]