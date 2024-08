Ronda Rousey sobre Triple H: «Una parte de mí…»

Ronda Rousey nunca mostró una gran opinión sobre Triple H, al menos en lo relativo a su labor como mandamás en WWE, habiendo dicho, por ejemplo, que «promueve el esfuerzo mínimo», pero sí es mejor que la que guarda acerca de Vince McMahon .De hecho, unas semanas atrás decía:

«Creo que cualquiera es mejor que Vince McMahon. El único lugar al que puedes ir es hacia arriba. Realmente disfruto trabajar con Triple H y, sinceramente, no he estado viendo mucho, pero vi algo de Natty [Natalya] diciendo que recientemente tuvieron una cartelera con tantas mujeres como hombres. Eso es lo que realmente me gustaría ver, que las mujeres estén igualmente representadas no solo con combates en la cartelera, sino con tiempo en el programa. Siento que no hay otro lugar al que puedan ir más que hacia arriba y estoy muy, muy feliz por todas las mujeres que todavía están allí y prosperando bajo el nuevo régimen. Creo que sí».

► Ronda Rousey sobre Triple H

Es más, mientras hablaba recientemente con Denise Salcedo de Instinct Culture, reflexionando sobre su debut en la compañía durante WrestleMania 34 –ella se unió a Kurt Angle contra HHH y Stephanie McMahon– sí que mostraba una perspectiva positiva sobre el actual jefe:

«Fue una introducción increíble. Parte de mí desearía que el tiempo en que luché hubiera sido en la era de Triple H y no en la era de Vince (McMahon), porque él fue quien creyó en mí desde el principio. He estado escuchando cosas increíbles sobre cómo está manejando todo ahora. Fue una experiencia increíble,» dijo ella.

La ex luchadora y ex peleadora apuntó también que solo se suponía que estaría hasta Survivor Series 2018, pero se quedó hasta WrestleMania 35 porque estaba teniendo una experiencia muy buena. La «Rowdy» regresaría en 2022 para irse nuevamente en 2023 tras SummerSlam.

¿Qué opinas de las palabras de Ronda Rousey?

