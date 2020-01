La edición 2020 de Royal Rumble ha quedado en el pasado y es momento de hablar de las muchas consecuencias que habrá, empezando por lo que pasará con los dos vencedores de las campales, así como también con los campeones. Del mismo modo que dedicaremos alguna ocasión a hablar de lo que no ocurrió pero que muchos esperaban, como son algunos regresos que no se dieron. Porque fueron muchos nombres los mencionados para hacer acto de presencia por sorpresa y que después de todo se quedaron en sus casas.

► Ronda Rousey se burla del Universo WWE

Uno de ellos es Ronda Rousey, a quien muchos esperaban ver en la campal femenil, o incluso en la lucha de Becky Lynch por el Campeonato Femenil Raw. Pero no apareció en ningún momento del PPV. No sabemos qué estuvo haciendo, si lo estuvo viendo para prepararse para su vuelta a los encordados o quizá filmando un nuevo proyecto cinematográfico. En realidad, fue Natalya la que nos puso los dientes largos.

Bueno, en realiad, sí que sabemos un poco de lo que estuvo haciendo, al menos lo que hizo justo después del evento: burlarse de quienes esperaban que estuviera. «Rowdy» hizo esta publicación en Twitter:

«¿De verdad pensaban que iba a volver anoche?«.

En las respuestas vemos que sí, que muchos lo esperaban. Pero no ocurrió. Ahora, ¿y si ocurre esta noche en Raw? Porque ahora todas esas personas que pensaban que verían anoche a Rousey en el Rumble piensan que la verán en el programa de la marca roja de dentro de unas horas. No sería una locura dado que WWE nos tiene acostumbrados a grandes momentos después de grandes veladas. La ex campeona podría volver para confrontar a Lynch después de que esta retuviera anoche su título para seguir dominando la división.