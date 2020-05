Becky Lynch sorprendió a todos durante WWE Raw cuando anunció al mundo que estaba embarazada. Obviamente, las bromas de que Seth Rollins le había causado un gran daño financiero a WWE y a Vince McMahon con sus acciones no se hicieron esperar. Pero más allá de eso, está claro que la división femenil de WWE está nuevamente agonizante, pues tras WrestleMania 35, es un hecho que la revolución femenil murió, siendo Becky la única sobreviviente. No por nada, WWE tuvo que echar mano de Charlotte Flair, actual Campeona NXT, para que haga una aparición este viernes en SmackDown, y seguramente irá pronto a Raw, con el regreso de la WIld Card Rule modificada.

► ¿Ronda Rousey regresará a WWE?

Pero con todo y lo buena que Charlotte es, no se puede comparar su popularidad con la de Becky. Es un bálsamo que curará la herida, pero no a profundidad. Es por ello que muchas personas creen que Vince parece estar rogando porque Ronda Rousey regrese.

Y ahora, con lo que está pasando, queda claro que Ronda Rousey fue la artífice real de la revolución de mujeres dentro de la empresa. Así que falta sí que hace, por lo que los fans consultaron a Mike Johnson de Pro Wrestling Insider si veía posible el regreso de Ronda ahora que Becky no está.

"Hemos recibido varios correos acerca de esto, pero no, el tiempo que se estará tomando Lynch no tiene ninguna relación con un posible regreso de Ronda Rousey a la compañía. Rousey no va a cambiar su calendario personal para regresar porque Lynch se está tomando un tiempo fuera, y es una tontería pensar lo contrario. Ella permanece bajo contrato hasta el próximo año, y si Rousey regresa, esa será solamente su decisión".