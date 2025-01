La ex luchadora de WWE y ex peleadora de UFC «Rowdy» Ronda Rousey comparte cómo está viviendo ser madre después de dar a luz hace unos días. Tiene dos hijas con el también ex de la compañía de artes marciales mixtas Travis Browne, Liko’ula Pā’ūomahinakaipiha y La’akea Makalapuaokalanipō, nacida en 2021.

► La maternidad de Ronda Rousey

«Los cuerpos de las mujeres son una locura, tener bebés no es una tarea fácil y, nuevamente, estoy amamantando a un bebé en mi regazo preocupada de que nunca volveré a ser la misma.

Así que aquí está un ‘antes’ (6 semanas después de tener a Pō) y un ‘después’ (6 meses después del parto) que he estado mirando para motivarme/consolarme.

Es una locura pensar ahora que nunca compartí estas fotos porque tenía miedo de que la gente comparara mi cuerpo post-bebé con mi forma de campamento de lucha de una manera cruel.

Ahora es obvio que la que estaba comparando injustamente era yo – ¡qué idiota fui! Ahora estaría tan orgullosa de llegar de nuevo a ese punto.

Así que esta vez voy a intentar ser un poco más valiente y no pasar por este viaje en secreto, sino compartirlo con la esperanza de que ayude a alguien allá afuera que esté pasando por algo similar.

El bebé Pā’ū (pronunciado ‘Pah-ooh’) está aquí y sano, espero que me autoricen a entrenar de nuevo en unas semanas, y luego – ¡es hora del maldito montaje!».

Anteriormente, Ronda ya había compartido imágenes de los cuatro en familia después del nacimiento de su segundo hijo:

«Nuestra pequeña llegó a este mundo durante una tormenta de viento en una ciudad en llamas, tan agradecida de que haya llegado sana y salva.

Liko’ula Pā’ūomahinakaipiha Browne».

Súper Luchas les deseamos todo lo mejor a Ronda Rousey, Travis Browne, Liko’ula Pā’ūomahinakaipiha y La’akea Makalapuaokalanipō.

